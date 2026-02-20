قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول جمعة في رمضان.. ردد هذه الأدعية الجامعة لكل خير
دعاء ثاني يوم في رمضان .. ردده يرزقك من حيث لا تحتسب ويفتح أبواب السماء
دون إصابات.. السيطرة على حريق شقة في المنوفية
ما حكم من يتشاجر في نهار رمضان وهو صائم؟
محافظ المنوفية يحيل 17عاملا بمستشفى بركة السبع للتحقيق... صور
رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
رباعية تكتب المجد.. جوردون ينضم لـ قائمة أساطير دوري أبطال أوروبا
محافظ المنوفية يؤدي شعائر صلاة الجمعة بمسجد أبو علي بمركز ومدينة تلا
نائب يطالب بقائمة سوداء تضم أسماء المتلاعبين بالأسعار خلال شهر رمضان
الدوري المصري.. خالد الغندور يطرح سؤالا هاما لجماهير الكره المصرية
الصحة: إدراج 3 عيادات جديدة ضمن خدمة دواؤك لحد باب بيتك لأصحاب الأمراض المزمنة
رمزي عودة: إسرائيل لديها سياسة خاصة بتهويد المسجد الأقصى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعوة إلى الله.. خطيب المسجد الحرام يوضح حياة النبي وأصحابه في رمضان

خطيب المسجد الحرام
خطيب المسجد الحرام
أمل فوزي

قال الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن  حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين في رمضان كانت حياة دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. 

حياة النبي وأصحابه في رمضان

وأوضح " الجهني" خلال الجمعة الأولى من شهر رمضان اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة ، أنها كذلك لتنظيم لشؤون الحياة وإصلاح البشر وإسعاد الأمة وإنقاذها من النار ودعوتهم إلى طريق النجاة، تهجد بالليل وعمل بالنهار فلم تكن حياتهم نومًا وكسلًا وخمولًا ولا سهرًا على ما لا منه فائدة.

 وبين أن الصيام شُرع ليتحلى المؤمن بالتقوى وهي من قواعد الإيمان، ومن متطلبات المؤمنين ومن موجبات القبول، إنما يتقبل الله من المتقين ويمنع جوارحه من محارم الله فيترك كل فعل محرم من الظلم والغش والخداع ومنع الحقوق والنظر والاستماع إلى المحرمات.

وتابع: ويترك كل قول محرم من الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم، وإن سابّه أحد أو شتمه فليقل إني صائم ولا يرد عليه بالمثل، فلا تجعل أيها الصائم، يوم صومك ويوم فطرك سواء، منوهًا بأن في الصيام مصالح دينية ودنيوية ومقاصد شرعية فيها فطام النفس عن الملذات، وتزكيتها ورفعها عن مشابهة الحيوانات.

الصيام سبب للتقوى

وأضاف: وتضييق مجرى الشيطان من الإنسان فلا يسترسل مع هوى نفسه ورغبتها، فإذا علم المسلم أن الصيام سبب للتقوى، حرص على صيانة صومه من المؤثرات الحسية والمعنوية، مشيرُا إلى أن للصوم آدابًا يجب اتباعها وله مفطرات يجب اجتنابها.

ونبه إلى أنه قد رغب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تعجيل الفطر وتأخير السحور، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" رواه مسلم، موصيًا :  جدوا واجتهدوا في هذا الموسم الكبير فلا يدري أحد هل يدركه في العام القادم أم لا وما هي إلا أيامًا معدودات فلا يُحرم فضلها وبرها إلا محروم.

وتساءل :  فأين المسارعون والمتسابقون فيها إلى الأعمال الصالحة واغتنامها، فاستنشقوا وفقكم الله نفحات الخير وتنسموها، وتعرضوا لنفحات رحمة الله كلما ألمّت واغتنموها، فإنها أيام غزيرٌ فضلها، فيها الدعوات مقبولة والرغائب مبذولة.

خطيب المسجد الحرام إمام وخطيب المسجد الحرام الجهني خطبة الجمعة من المسجد الحرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معتمد جمال

قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن معتمد جمال

الاهلي

لاعب حكاية.. أمير هشام يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة

احمد الطيب

لازم تكون بجح.. تعليق ناري من أحمد الطيب بعد فوز الأهلي على الجونة

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 20-2-2026

امام عاشور

إمام عاشور يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي بعد مباراة الجونة

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

جريمة قتل - أرشيفي

مقـ.تل عالم الفيزياء الأمريكي كارل جريلمير

ترشيحاتنا

ابن ماجه

فى ذكرى وفاة «ابن ماجه».. تعرف على سيرة أحد أصحاب الكتب الستة.. ضاعت جميع مؤلفاته عدا «السنن»

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر

تنقل قناتا القرآن الكريم والسنة النبوية، شعائر صلاة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين المسجد الحرام

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

بالصور

رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

ضمن مبادرة بطاقتك حقوقك.. قومي المرأة بالشرقية يستخرج 1280 بطاقة رقم قومي بالمجان

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

أوقاف الشرقية تنفذ 1000 مقرأة قرآنية و31 ملتقي فكري و29 مائدة رمضانية خلال شهر رمضان

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

أول رادار طائر.. يمكنه ملاحقة السيارة وتسجيل مخالفة

الرادار
الرادار
الرادار

فيديو

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد