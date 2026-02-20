رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد مشاركته في الاجتماع الأول لـ "مجلس السلام" بواشنطن

عاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى القاهرة اليوم؛ عقب مشاركته نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الاجتماع الأول لـ "مجلس السلام" بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

ونقل رئيس الوزراء، في كلمته الرسمية أمام المجلس، دعم الدولة المصرية للرؤية الرامية إلى تدشين "عصر جديد من السلام والتعايش" في المنطقة، مؤكداً التزام مصر بالعمل ضمن هذا الإطار الدولي لصياغة حلول مستدامة تنهي الصراعات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وفقاً للثوابت المصرية القائمة على الحقوق المشروعة وقواعد القانون الدولي.

وشدد رئيس الوزراء على موقف مصر الثابت الذي يعطي الأولوية القصوى لتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، مجدداً الرفض القاطع لأي توجهات نحو تهجير الفلسطينيين أو ضم الضفة الغربية؛ كما أكد أن السلام الدائم لن يتحقق إلا بمسار سياسي واضح يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتفعيل خطط إعادة الإعمار التي تعهد بها أعضاء المجلس.