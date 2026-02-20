بدون بصمة.. أرقام صادمة لـ كامويش في مباراة الأهلي والجونة

شهدت مواجهة الأهلي أمام الجونة في إطار الجولة الـ18 من الدوري مشاركة الأنجولي كامويش، قبل أن يغادر أرض الملعب في الشوط الثاني.

ووفقًا للإعلامي "أمير هشام"، جاءت أرقام كامويش في المباراة على النحو التالي:

لعب: 56 دقيقة

التسديدات: 2 (1 على المرمى)

دقة التمريرات: 63%

لمس الكرة: 15 مرة

خسر الاستحواذ: 4 مرات

مساهمات دفاعية: 1

كرات مستردة: 1

مواجهات هوائية: 2 من 5

مواجهات أرضية: 0 من 3

واصل فريق الأهلي انتصاراته في الدوري المصري بعد الفوز على الجونة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة ال19 من عمر الدوري على ستاد القاهرة الدوري.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الجونة عند 20 نقطة محتلاً المركز الثاني عشر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سموحة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.