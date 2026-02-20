ترتيب جدول الدوري قبل ختام مباريات الجولة 18 الليلة

تختتم مساء اليوم مباريات الجولة 18 من بطولة الدوري المصري ب 4 مواجهات حاسمه أبرزها مواجهة الزمالك وحرس الحدود

ويستضيف الزمالك فريق حرس الحدود على إستاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة والنصف مساءً

ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الـ 18

1- سيراميكا كليوباترا 35 نقطة

2- الأهلي 33 نقطة

3- الزمالك 31 نقطة

4- بيراميدز 31 نقطة

5- المصري 26 نقطة

6- سموحة 25 نقطة

7- زد 24 نقطة

8- وادي دجلة 24 نقطة

9- البنك الأهلي 22 نقطة

10- مودرن سبورت 22 نقطة

11- إنبي 21 نقطة

12- بتروجيت 21 نقطة

13- الجونة 20 نقطة

14- غزل المحلة 17 نقطة

15- المقاولون العرب 17 نقطة

16- الاتحاد السكندري 17 نقطة

17- حرس الحدود 14 نقطة

18- فاركو 14 نقطة

19- طلائع الجيش 12 نقطة

20- كهرباء الاسماعيلية 12 نقطة

21- الاسماعيلي 10 نقطة