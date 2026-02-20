ترتيب جدول الدوري قبل ختام مباريات الجولة 18 الليلة

تختتم مساء اليوم مباريات الجولة 18 من بطولة الدوري المصري ب 4 مواجهات حاسمه أبرزها مواجهة الزمالك وحرس الحدود
ويستضيف الزمالك فريق حرس الحدود على إستاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة والنصف مساءً
ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الـ 18
1- سيراميكا كليوباترا 35 نقطة
2- الأهلي 33 نقطة
3- الزمالك 31 نقطة
4- بيراميدز 31 نقطة
5- المصري 26 نقطة
6- سموحة 25 نقطة
7- زد 24 نقطة
8- وادي دجلة 24 نقطة
9- البنك الأهلي 22 نقطة
10- مودرن سبورت 22 نقطة
11- إنبي 21 نقطة
12- بتروجيت 21 نقطة
13- الجونة 20 نقطة
14- غزل المحلة 17 نقطة
15- المقاولون العرب 17 نقطة
16- الاتحاد السكندري 17 نقطة
17- حرس الحدود 14 نقطة
18- فاركو 14 نقطة
19- طلائع الجيش 12 نقطة
20- كهرباء الاسماعيلية 12 نقطة
21- الاسماعيلي 10 نقطة