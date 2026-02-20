الزمالك يطارد رقما جديدا أمام حرس الحدود في الدوري الليلة

مواجهة جديدة يخوضها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حين يستضيف نظيره حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يقام على استاد القاهرة الدولي ويحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين في مشوارهما هذا الموسم.

الزمالك يبحث عن استعادة الوصافة

يدخل الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعدما تراجع خطوة للخلف عقب فوز الأهلي على الجونة في الجولة الماضية.

ويدرك الجهاز الفني ولاعبو الفريق أن الفوز على حرس الحدود سيعيد الأبيض إلى المركز الثاني ويمنحه دفعة معنوية قوية في سباق القمة خلال المراحل الحاسمة من الموسم.

ويأمل الزمالك في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار، خاصة أن اللقاء يقام على استاد القاهرة الدولي حيث يسعى الفريق لمواصلة الضغط على المنافسين وتقليص الفارق في جدول الترتيب.

حرس الحدود في مهمة البقاء في الدوري

على الجانب الآخر، يدخل حرس الحدود اللقاء وهو في موقف صعب بجدول الترتيب إذ يحتل المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة جمعها من 16 مباراة فقط.

ويطمح الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، سواء بالخروج بنقطة التعادل أو تحقيق مفاجأة بالفوز، من أجل إنعاش آماله في البقاء بالدوري.

وتحمل المباراة أهمية مضاعفة لحرس الحدود الذي يسعى لتحسين نتائجه في الدور الثاني وتصحيح المسار قبل فوات الأوان.

تاريخ المواجهات بين الفريقين

التقى الزمالك وحرس الحدود في 36 مباراة سابقة بمختلف المسابقات، شهدت تفوقًا واضحًا للفارس الأبيض.

وحقق الزمالك 20 انتصارًا مقابل 9 انتصارات لحرس الحدود، فيما حسم التعادل 7 مواجهات بين الفريقين.

وسجل لاعبو الزمالك 59 هدفًا في شباك حرس الحدود، بينما استقبلت شباك الأبيض 38 هدفًا خلال تاريخ اللقاءات بينهما، ما يعكس أفضلية هجومية واضحة للقلعة البيضاء في تلك المواجهات.

البداية التاريخية.. من "السواحل" إلى حرس الحدود

تعود أول مواجهة بين الفريقين إلى موسم 1963 / 1964، حين فاز الزمالك بنتيجة 4-1 في الإسكندرية ضمن الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية.

وكان حرس الحدود يعرف آنذاك باسم "نادي السواحل" قبل أن يحمل اسمه الحالي لاحقًا.

وسجل رباعية الزمالك في تلك المباراة كل من نبيل نصير وعبده نصحي وفاروق السيد ومحمد شرشر لتبدأ سلسلة طويلة من المواجهات بين الفريقين.

آخر مواجهة.. تفوق أبيض مستمر

وكانت آخر مباراة جمعت الزمالك وحرس الحدود قد انتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد في بطولة الدوري المصري خلال شهر أبريل 2025 ليؤكد الزمالك تفوقه في المواجهات الأخيرة بين الطرفين.

مواجهة بطموحات متباينة

تحمل مباراة الجولة الثامنة عشرة طموحات متباينة فالزمالك يسعى لاستعادة الوصافة ومواصلة المنافسة على اللقب، بينما يقاتل حرس الحدود للهروب من مناطق الخطر.

وبين رغبة الأبيض في مواصلة الضغط على القمة وإصرار الحدود على التمسك بأمل البقاء تبدو المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات في ليلة كروية منتظرة باستاد القاهرة الدولي.