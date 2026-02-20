عقب تجديده بالجهود الذاتية..محافظ قنا يفتتح المسجد العتيق بنجع حمادي

افتتح اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، "المسجد العتيق" بمركز نجع حمادي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد والصيانة الشاملة التي نُفذت بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، وبتكلفة إجمالية بلغت مليون جنيه.

وعقب مراسم الافتتاح، أدى محافظ قنا، صلاة الجمعة وسط حشد من المواطنين، حيث ألقى الخطبة الشيخ أحمد أبوالوفا، مدير الدعوة بمديرية أوقاف قنا، تحت عنوان "رمضان شهر الإرادة والكرم"، والتي تناولت قيم العطاء والبذل التي يغرسها الشهر الفضيل في نفوس المسلمين، مؤكدة على دور المسجد في بناء الشخصية وترسيخ العزيمة.

شهد الافتتاح، لفيف من القيادات التنفيذية والدينية والبرلمانية، من بينهم حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، وحسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز نجع حمادي.النائب فتحي قنديل، عضو مجلس النواب، وقيادات إدارة الأوقاف بنجع حمادي برئاسة الشيخ محمود علي، والشيخ مصطفى يس.

وقدم محافظ قنا، الشكر لأهل قنا، وكل من ساهم بجهده وماله في تجديد هذا الصرح الديني، مشيراً إلى أن دور العبادة ليست مجرد أماكن لأداء الشعائر فحسب، بل هي منارات للعلم والقيم والأخلاق التي تساهم فى تماسك المجتمع.

وأشاد الببلاوي، بروح التكاتف المجتمعي التي تجلت في هذا المشروع، مؤكداً أن الدولة تدعم تطوير دور العبادة، ومثمناً وعي أهالي نجع حمادي وحرصهم على تنمية مجتمعاتهم بالجهود الذاتية.

