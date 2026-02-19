قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منال عوض تنعى ضحايا حادث تصادم جنوب بورسعيد وتتابع تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء
أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان.. احترس إذا كنت منهم
سعر الذهب مساء اليوم 19-2-2026 .. هبوط 10 جنيهات
شاهد خناقة بين سيدة ورجل أمام ماكينة فيزا بالمحلة في نهار رمضان
عبر موقع وزارة التضامن.. خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
مدبولي يؤكد دعم مصر لخطة الرئيس "ترامب" الهادفة لتدشين عصر من السلام| إنفوجراف
تحول إلى جثة متفحمة .. مصرع طالب في حريق الشعراء بدمياط
أولاد الراعي الحلقة 2.. مواجهة بين أحمد عيد وخالد الصاوي
قطع رواتب الأسرى وأسر الشهداء .. احتجاجات في مخيم الدهيشة ضد السلطة الفلسطينية
مسلسل كلهم بيحبوا مودي الحلقة 2.. هدى الإتربي تهدد يمنى طولان بسبب ياسر جلال
مسلسل كان ياما كان الحلقة 2.. طلاق يسرا اللوزي وماجد الكدواني
محافظات

محافظ قنا: تعزيز الإمكانيات المتاحة لمواجهة العجز في القطاعات الحيوية

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا
يوسف رجب

أكد الدكتور مصطفى الببلاوى، محافظ قنا، بأن أولوية المرحلة المقبلة تتركز على تعزيز الإمكانيات المتاحة لمواجهة أوجه العجز في بعض القطاعات الحيوية، والعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المتوفرة، مع الدفع بمزيد من التنسيق والتكامل بين الجهاز التنفيذي والنواب، لضمان سرعة الاستجابة لشكاوى ومطالب المواطنين، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال تكثيف المتابعة الميدانية، وتشديد الرقابة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لمحافظ قنا، مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في أول لقاء له عقب توليه مهام منصبه، مؤكدا أن الدور النيابي يمثل شريكا أصيلا ومكملا لجهود الجهاز التنفيذي في تحقيق التنمية الشاملة، وإحداث نقلة نوعية بمختلف القطاعات الخدمية، بما يلبي تطلعات المواطن القنائي.

جاء اللقاء بحضور، اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، حيث شارك من أعضاء مجلس النواب محمد عبدالفتاح آدم، وفتحي قنديل، وأحمد عبدالسلام الشيخ، وأحمد العوضي، ومن أعضاء مجلس الشيوخ عبدالفتاح دنقل، وفاء رشاد، وذلك في إطار تنسيق الجهود، وتوحيد الرؤى بشأن أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.

و قدم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ التهنئة لمحافظ قنا بمناسبة توليه قيادة المحافظة، معربين عن خالص تمنياتهم له بالتوفيق والسداد في أداء مهامه، مؤكدين دعمهم الكامل لكافة خطط وبرامج التنمية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وشهد اللقاء، مناقشات موسعة حول عدد من الملفات والقضايا الملحة التي تمس المواطن القنائي، وفي مقدمتها قطاعا الصحة، والتعليم، وملفات التقنين، وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، فضلا عن دعم مشروعات البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات بالقرى والمراكز، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الخدمات.

وفي ختام اللقاء، أعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على استمرارهم في نقل نبض الشارع القنائي، والتواصل الدائم مع الأجهزة التنفيذية دعما لخطط التنمية، مؤكدين أن تكامل الأدوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية حقيقية، ومستدامة بمحافظة قنا، تخدم أبناءها في الحاضر، وتصنع مستقبلا أفضل للأجيال القادمة.


 

