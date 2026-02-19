جراحة متقدمة بمستشفى قنا العام يفتح باب الأمل لسيدة فى الإنجاب

شهدت وحدة عائشة المرزوق للمناظير بمستشفى قنا العام إجراء تدخل جراحى دقيق أعاد الأمل لمريضة شابة بعد سنوات من المعاناة والبحث عن الإنجاب، فى واحدة من النجاحات الطبية المميزة.



كانت المريضة، وتبلغ من العمر 27 عاماً، تعاني من بطانة الرحم المهاجرة، وهو ما تسبب لها في آلام مزمنة وتأخر في الإنجاب "عقم أولي"، إلا أن الخبرة الطبية والتدخل المتخصص ساهما في إنهاء معاناتها وفتح باب الأمل أمامها من جديد.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، الذي يحرص على دعم تطوير الخدمات الطبية ومتابعة الأداء داخل الأقسام المختلفة، وتوفير الإمكانات اللازمة لإجراء الجراحات الدقيقة وفق أعلى معايير الجودة.

وقاد الفريق الطبي الدكتور ياسر أحمد، مدرس أمراض النساء والتوليد وأحد المتخصصين في جراحات المناظير المتقدمة، بمشاركة فريق قسم النساء والتوليد تحت إشراف الدكتور وافي عزاز رئيس القسم.

وضم الفريق الطبي كلاً من: الدكتور يوسف رزق، الدكتور أسامة ونان، الدكتور أحمد عبدالدايم، الدكتور محمد فارس، وذلك بإشراف الدكتور محمد طايع، مدير وحدة المناظير.

وأكدت إدارة مستشفى قنا العام، بأن هذه النجاحات تأتي في إطار حرص المستشفى على تقديم خدمات طبية متقدمة وتحسين جودة الرعاية الصحية لأهالي المحافظة، بما يعزز مكانتها كأحد الصروح الطبية المتميزة في صعيد مصر.