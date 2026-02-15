أخبار قنا.. إنهاء خصومة ثأرية فى قرية الترامسة.. وإزالة48 حالة تعدٍ على أملاك دولة وطواحين ذهب بمركزى الوقف ونقادة

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، القودة تنهى صفحة الحزن بين عائلتين بقرية الترامسة بعد 3 سنوات من الخصومة، دراسة تعيين مهندس بكل وحدة قروية لمتابعة التقنين والتعديات، إعداد دراسات متكاملة لتطوير الميادين لتحسين الصورة البصرية بالمحافظة، وكيل وزارة التربية و التعليم يطالب المعلمين بتجنب طرق التدريس التقليدية، إنشاء شلتر وحملات للتحصين ضمن خطة للتعامل مع ملف"الكلاب الضالة"، إزالة 48 حالة تعدٍ أملاك دولة وطواحين ذهب بمركزى الوقف ونقادة، ومديرية التموين تضبط 298 مخالفة متنوعة وتصادر سلعا مجهولة المصدر.





بعد 3 سنوات خصومة.. القودة تنهى صفحة الحزن بين عائلتين بقرية الترامسة فى قنا

تمكنت الجهود الشعبية والأمنية بقنا من إسدال الستار على خصومة ثأرية بين عائلتى آل مسلم وآل موسى بقرية الترامسة، بعد خصومة امتدت لأكثر من 3 سنوات، عقب خلافات على قطعة أرض زراعية.

جرت مراسم الصلح فى سرادق كبير بقرية الترامسة، ضم الآلاف من أبناء قنا، بحضور قيادات مديرية أمن قنا، والشيخ عباس شومان، رئيس لجنة المصالحات بالأزهر الشريف، والنائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، ولفيف من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وسط تواجد مكثف لقوات الأمن.

محافظ قنا:دراسة تعيين مهندس بكل وحدة قروية لمتابعة التقنين والتعديات

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بدراسة مقترح تعيين مهندس بكل وحدة قروية يتولى متابعة ملفات التقنين والتصالح، ورصد التعديات وكافة ملفات التنظيم، بما يسهم في تعزيز الرقابة والحد من أية ممارسات سلبية ودعم الشفافية داخل منظومة العمل المحلى.

و تابع محافظ قنا، المستجدات في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، واستعراض معدلات الإنجاز بكافة المراكز والمدن، والوقوف على نسب التنفيذ الفعلية للطلبات المتبقية في إطار القانون رقم 144 لسنة 2017، وآليات التعامل معها بما يضمن الانضباط وتسريع الإجراءات واسترداد حقوق الدولة.





لتحسين الصورة البصرية.. إعداد دراسات متكاملة لتطوير الميادين بقنا

قال الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، إن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود، وتسريع وتيرة العمل لتحقيق أقصى استفادة من الاعتمادات المالية المخصصة، لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/ 2026، وتحويلها إلى مشروعات ملموسة تخدم المواطنين في مختلف القطاعات.



واستعرض محافظ قنا، الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، ونسب الإنجاز الفعلية، والمعوقات التي قد تعترض التنفيذ، وسبل تذليلها بشكل فوري.

وكيل وزارة التعليم بقنا يطالب المعلمين بتجنب طرق التدريس التقليدية

وجه طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بضرورة تجنب طرق التدريس التقليدية الساكنة، والبدء فى استخدام المعلمين لاستراتيجيات وطرق تدريس ووسائل تعليمية حديثة متنوعة، لتقديم التغذية الراجعة الفورية، وتحديد نقاط القوة والضعف لطبيعة الطلاب المختلفة وتحفيزهم على التعلم النشط.



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أهمية الالتزام بالإشراف اليومي، والحضور الإلزامى للطلاب والمعلمين، مع تفعيل سجل الغياب الإلكتروني بدقة لضمان تحقيق الانضباط الإداري والتعليمي، وتعزيز الابتكار والتحسين المستمر داخل الفصول المدرسية.



إنشاء شلتر وحملات للتحصين.. قنا تضع خطة للتعامل مع ملف"الكلاب الضالة"



ناقش اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، ملف الحيوانات الضالة، وخاصة الكلاب، ووضع خطة تنفيذية للتعامل معه بشكل مستدام وإنساني، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا.

وتناول الاجتماع، تفاصيل عمل الحملات المستمرة لتطعيم الكلاب ضد مرض السعار، واستهداف المناطق التي بها أعلى تواجد للكلاب، والمتابعة المستمرة أسبوعياً على نسبة التطعيمات.





إزالة 48 حالة تعدٍ أملاك دولة وطواحين ذهب بقنا

تابع اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، اليوم، جهود الوحدات المحلية في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بتشديد الرقابة الميدانية والتعامل الحازم مع ملف التعديات، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" عبر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.

وأسفرت الحملات عن إزالة 42 حالة تعدٍ على أملاك الدولة في منطقة "حاجر الزوايدة" بقرية طوخ، بمركز نقادة، وإزالة تعديات بمركز الوقف، لضمان استرداد أراضي الدولة، بالإضافة لرصد وإزالة 6 حالات لطواحين الذهب غير القانونية.





تموين قنا يضبط 298 مخالفة متنوعة ويصادر سلعا مجهولة المصدر

أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو التلاعب بالدعم.

ووجه محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية بالمتابعة الميدانية المستمرة لضمان جودة السلع المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحقيق الانضباط الكامل في المنظومة التموينية.

