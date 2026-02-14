قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وكيل وزارة التعليم بقنا يطالب المعلمين بتجنب طرق التدريس التقليدية

يوسف رجب

وجه طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بضرورة تجنب طرق التدريس التقليدية الساكنة، والبدء فى استخدام المعلمين لاستراتيجيات وطرق تدريس ووسائل تعليمية حديثة متنوعة، لتقديم التغذية الراجعة الفورية، وتحديد نقاط القوة والضعف لطبيعة الطلاب المختلفة وتحفيزهم على التعلم النشط.
 

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لوكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم السبت، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، فى عدد من المدارس التي تعمل بنظام الفترتين، بإدارة قنا التعليمية. 

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أهمية الالتزام بالإشراف اليومي، والحضور الإلزامي للطلاب والمعلمين، مع تفعيل سجل الغياب الإلكتروني بدقة لضمان تحقيق الانضباط الإداري والتعليمي، وتعزيز الابتكار والتحسين المستمر داخل الفصول المدرسية. 

وعلى هامش الجولة تفقد وكيل الوزارة مخزن الكتب لمتابعة وصول المخصصات الواردة من الوزارة موجها مديرى الادارات التعليمية، بضرورة الاستلام الفورى للمقررات الناقصة من الكتب المدرسية اليوم، لسرعة توزيعها على المدارس وتسليمها للطلاب أولاً بأول، لضمان وصول نسب التسليم إلى 100%.

وأشار وكيل  وزارة التربية  والتعليم  بقنا، إلى أن الجولة تأتى فى ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناء على تعليمات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بضرورة تكثيف المتابعات الميدانية لجميع المدارس لضمان انتظام سير العملية التعليمية.


 

طرق التدريس التقليدية العملية التعليمية وسائل تعليمية حديثة التعلم النشط أخبار قنا قنا

