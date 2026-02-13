بيطري قنا: تحصين وتعقيم 96 كلبا ضالا

نجحت مديرية الطب البيطري بقنا، في تحصين وتعقيم 96 كلبًا ضالًا بعدد من مراكز المحافظة، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بضرورة الاعتماد على طرق آمنة ورحيمة، بما يتماشى مع رؤية "مصر 2030" وتوجيهات القيادة السياسية.

وتمكنت مديرية الطب البيطري بإشراف الدكتور ماهر سباق، مدير عام المديرية، من تحصين 96 كلبًا ضالًا، في إطار الحملة الموسعة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، للحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالكلاب الضالة.

وأوضح سباق، أن الحملات تتخذ إجراءات وقائية بشكل علمي مدروس، والتي تعتمد على التحصين والتعقيم، بقيادة الدكتورة نجلاء محمود، مدير الإدارة، وبمشاركة فريق متكامل من أطباء المديرية، وإدارة قنا البيطرية، وبالتعاون مع المتطوعين من جمعية الهلال الأحمر بقنا.

وأشار مدير عام الطب البيطرى بقنا، إلى أن حملات التحصين يرافقها فرق للتوعية حول خطورة السعار وتأثيره على الصحة العامة، وآليات التعامل الآمن مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى نشر الوعي المجتمعي.

وأكد سباق، استمرار أعمال الرصد والتحصين في باقي الأحياء والمناطق، لضمان تغطية أكبر مساحة ممكنة وتوفير بيئة آمنة للأهالي.