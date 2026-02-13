قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء آخر جمعة في شهر شعبان.. أدركه بـ20 كلمة مستجابة لسداد دينك
ترامب يهاجم الرئيس الإسرائيلي: رفض العفو عن نتنياهو أمر مخزٍ
مصر تتوج بلقب بطولة كأس العالم للقوة البدنية 2026
الرئيس الإسرائيلي يرد على دعوة ترامب للعفو عن نتنياهو
موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
عاصفة رملية خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة
برباعية نظيفة.. اتلتيكو مدريد يكتسح برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
خفض أسعار الفائدة.. نواب البرلمان: خطوة استراتيجية لدعم الاستثمار وتخفيف الأعباء على المواطنين
مصطفى بكري: الرئيس السيسي مبيخافش غير من ربنا والتاريخ هينصفه.. سفيرنا بالاتحاد الأوروبي: مصر واحة استقرار في المنطقة لأوروبا| أخبار التوك شو
أسعار الذهب في الكويت يوم الجمعة
احترس .. هذه العلامات تكشف تناولك جرعة زائدة من الكافيين
محافظات

محافظ قنا يستعرض الرؤية التنموية والمشروعات الاستثمارية أمام النواب

اجتماع المحافظ بالنواب
اجتماع المحافظ بالنواب
يوسف رجب

عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، استعرض خلاله الرؤية التنموية لقنا، وما تتضمنه من مشروعات استثمارية، ومقومات واعدة، ومخطط استراتيجي يستهدف إحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات الخدمية.

شهد اللقاء حضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث شارك من أعضاء مجلس النواب محمد عبدالفتاح آدم، ومصطفى محمود، وطارق عيسى، وأحمد الدربي، ورحاب الغول، ومن أعضاء مجلس الشيوخ عبدالفتاح دنقل، والحسن عباس، وأحمد السيد، ونان نصرالله، ووفاء رشاد، كما شارك طارق سعدالدين، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور أحمد الصادق، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد مصطفى، مدير هيئة التأمين الصحي بقنا.

و أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أن المحافظة تسير وفق رؤية واضحة ترتكز على التخطيط العلمي، والاستغلال الأمثل للإمكانات، مشيراً إلى دعم خطط التحول الأخضر، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة، واستخدام الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية، وحماية البيئة لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الصديق للبيئة، ضمن مبادرة قنا مدينة خضراء صديقة للبيئة، مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والاستعانة بشركات متخصصة في مجال المخلفات الصلبة، لتحقيق إدارة مستدامة للموارد، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح محافظ قنا، بأن المحافظة تعمل على تعزيز فرص جذب المستثمرين من أبناء قنا في الداخل والخارج، إلى جانب المستثمر الأجنبي، من خلال تفعيل الخريطة الاستثمارية للمحافظة، وتقديم التيسيرات اللازمة لخلق فرص عمل حقيقية للشباب، مؤكداً التوجه نحو دعم الزراعة الاحترافية، والتوسع في سلاسل القيمة المضافة، بالإضافة إلى العمل على مشروع تكتل مدينة قنا الكبرى، الذي يربط مدينة قنا بمدينة غرب قنا، ومدينة قنا الجديدة، بما يسهم في خلق ظهير تنموي متكامل، يدعم فرص التشغيل، والنمو الاقتصادي.

كما استعرض عبدالحليم، استراتيجية تنمية السياحة الريفية بقرية دندرة، والتي تشمل تطوير كافة الخدمات بالقرية، وإقامة قرية ريفية بجانب معبد دندرة على مساحة 20 فدانا، إلى جانب إعداد خريطة متكاملة لأهم المعالم السياحية بالمحافظة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المقومات الأثرية والسياحية، وجذب المزيد من السياح.

كما تناول الاجتماع، بحث التحديات التي تواجه قطاع الصحة، حيث وجه محافظ قنا، بدراسة توفير المزيد من الحضانات، وأسرة العناية المركزة، وتحسين مستوى الخدمة الطبية، وتشغيل الاستقبال والطوارئ بمستشفى قنا العام، طوال أيام الأسبوع، وفقا لبروتوكول التعاون مع الجامعة، مع حصر الاحتياجات من القوى البشرية، والأجهزة الطبية.

وفى قطاع التعليم، كلف مديرية التربية والتعليم بإعداد خريطة تعليمية شاملة لكافة المراحل، وحصر المناطق المحرومة، لتحقيق عدالة توزيع الخدمات، مؤكدًا على أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير المنظومة التعليمية، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أهمية استمرار التنسيق والتواصل مع النواب لتلبية احتياجات المواطنين، وتحقيق تطلعاتهم نحو خدمات أفضل، وتنمية مستدامة بمحافظة قنا.
 

قنا القطاعات الخدمية خطط التحول الأخضر تنمية السياحة الريفية خريطة تعليمية بناء الإنسان

