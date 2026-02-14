إزالة 48 حالة تعدٍ أملاك دولة وطواحين ذهب بقنا

تابع اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، اليوم، جهود الوحدات المحلية في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بتشديد الرقابة الميدانية والتعامل الحازم مع ملف التعديات، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" عبر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.

وأسفرت الحملات عن إزالة 42 حالة تعدٍ على أملاك الدولة في منطقة "حاجر الزوايدة" بقرية طوخ، بمركز نقادة، وإزالة تعديات بمركز الوقف، لضمان استرداد أراضي الدولة، بالإضافة لرصد وإزالة 6 حالات لطواحين الذهب غير القانونية.

وأوضح اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، بأن هذه التحركات تأتي ضمن الأسبوع الثاني من المرحلة الثانية للموجة 28، لإزالة التعديات، مؤكدًا أن العمل يسير وفق خطة زمنية محددة وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان فرض هيبة الدولة.

وشدد السكرتير العام لمحافظة قنا، على استمرار الحملات دون تهاون، والتعامل الفوري مع أي محاولة للبناء المخالف أو وضع اليد، حفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة في أراضي الدولة.

جدير بالذكر، أنه شهد أعمال الإزالة كل من عبدالرحمن سيد، والهايص أحمد، مسؤولي الإزالات بالمحافظة، وأعضاء الشبكة الموحدة، ورؤساء المدن، وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية.





