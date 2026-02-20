استجابة لشكاوى المواطنين.. محافظ قنا يوجه بإنهاء مشكلات الصرف الصحي في الشوارع

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بسرعة إنهاء مشكلة طفح مياه الصرف الصحي التي شهدتها بعض شوارع مدينة قنا، وذلك في استجابة فورية لاستغاثات المواطنين التي رصدت عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفي إطار سياسة "الباب المفتوح"، والتفاعل السريع مع الشكاوى حفاظاً على المظهر الحضاري والصحة العامة للمواطنين.

وتابع أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أعمال الأجهزة التنفيذية وفرق الصيانة للتعامل مع البلاغات الواردة من منطقة الشئون وتحديداً شارع مدرسة الصفوة، ومنطقة المساكن بشارع مكتبة الأبنودى.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حيث تم الدفع بكافة المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه التابعة للوحدة المحلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، للسيطرة على الموقف بشكل عاجل.

ونجحت الفرق الفنية، في شفط تجمعات المياه بالكامل من الشوارع المتضررة، وإصلاح الأعطال المسببة للطفح، مع تطهير الغرف الرئيسية لضمان عدم تكرار المشكلة، مما أدى إلى إعادة تيسير حركة المشاة والسيارات في وقت قياسي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة التنفيذية بضرورة التواجد الميداني والتعامل اللحظي مع أي طارئ يمس حياة المواطن القنائي.

وتأتي هذه التحركات، ضمن سلسلة الإجراءات التي تتخذها محافظة قنا لتحسين مستوى الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية، مع التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية لضمان جودة الخدمات المقدمة والعمل على مدار الساعة لرصد أي مشكلات وتذليل العقبات أمام المواطنين فى مختلف القطاعات.