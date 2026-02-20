صحة قنا تنجح فى الكشف الطبي على 792مواطنًا بقرية الرئيسية بنجع حمادى

نجحت مديرية الصحة بقنا، تحت رعاية اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، والدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة، في إطلاق قافلة طبية مجانية بقرية الرئيسية بمركز نجع حمادي، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية اللائقة للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.



ووجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة تكثيف القوافل الطبية المجانية، ووصولها إلى كافة القرى والنجوع والمناطق النائية بمختلف مراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي.





وشدد محافظ قنا، على أهمية التنسيق المستمر بين مديرية الصحة وكافة الجهات المعنية، لتذليل أي عقبات تواجه عمل هذه القوافل، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين في أماكن إقامتهم، مشيدا بالدور الحيوي الذي تؤديه القوافل العلاجية في دعم المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى التوعية الوقائية لدى الأهالي.



وأوضح الدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن القافلة الطبية التي أقيمت بقرية الرئيسية التابعة لمركز نجع حمادي، نجحت في تقديم خدماتها العلاجية ل 792 مواطنا على مدار يومين.



وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أن القافلة استفاد فيها من تخصص العظام 230 مواطنا، وتخصص الأطفال 163 مواطنا، وتخصص الباطنة 118 مواطنا، بالإضافة إلى توقيع الكشف على 97 حالة في تخصص الجلدية، و64 حالة في الأسنان، و30 حالة في تخصص النساء والتوليد.



وقالت الدكتورة رضا محمد بخيت، مديرة إدارة القوافل العلاجية بالمديرية، إن القافلة قدمت خدمات شاملة للمواطنين المترددين عليها، والتي تضمنت تقديم خدمات معمل الدم ومعمل الأمراض المتوطنة، والفحص والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة.



وأضافت مدير إدارة القوافل، أنه تم توفير خدمات الأشعة وخلع الأسنان بالمجان، وذلك في إطار سعي المديرية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوصيل الخدمة الطبية المتميزة للقرى والنجوع.



وفي سياق متصل، شهدت فعاليات القافلة تنفيذ مجموعة ندوات للتثقيف والتوعية الصحية لعدد كبير من المواطنين، وتناولت الندوات شرحًا مفصلًا حول طرق الوقاية الصحية، وكيفية الاستفادة من المبادرات الرئاسية المختلفة، كما ركزت فرق التوعية، على تقديم نصائح وإرشادات حول طرق الحفاظ على صحة الأطفال، وأساليب التغذية السليمة لهم لضمان نشأة صحية سليمة.



