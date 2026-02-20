قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما حكم من يتشاجر في نهار رمضان وهو صائم؟
محافظ المنوفية يحيل 17عاملا بمستشفى بركة السبع للتحقيق... صور
رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
رباعية تكتب المجد.. جوردون ينضم لـ قائمة أساطير دوري أبطال أوروبا
محافظ المنوفية يؤدي شعائر صلاة الجمعة بمسجد أبو علي بمركز ومدينة تلا
نائب يطالب بقائمة سوداء تضم أسماء المتلاعبين بالأسعار خلال شهر رمضان
الدوري المصري.. خالد الغندور يطرح سؤالا هاما لجماهير الكره المصرية
الصحة: إدراج 3 عيادات جديدة ضمن خدمة دواؤك لحد باب بيتك لأصحاب الأمراض المزمنة
رمزي عودة: إسرائيل لديها سياسة خاصة بتهويد المسجد الأقصى
«روائح مجهولة المصدر بالجيزة».. أبرز أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة خلال أسبوع| إنفوجراف
دعاء اليوم الثاني من رمضان.. اغتنمه فى هذا اليوم المبارك
صعود أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 20 فبراير 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة قنا تنجح فى الكشف الطبي على 792مواطنًا بقرية الرئيسية بنجع حمادى

قافلة طبية بنجع حمادى
قافلة طبية بنجع حمادى
يوسف رجب

نجحت مديرية الصحة بقنا، تحت رعاية اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، والدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة، في إطلاق قافلة طبية مجانية بقرية الرئيسية بمركز نجع حمادي، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية اللائقة للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية. 

ووجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة تكثيف القوافل الطبية المجانية، ووصولها إلى كافة القرى والنجوع والمناطق النائية بمختلف مراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي. 



وشدد محافظ قنا، على أهمية التنسيق المستمر بين مديرية الصحة وكافة الجهات المعنية، لتذليل أي عقبات تواجه عمل هذه القوافل، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين في أماكن إقامتهم، مشيدا بالدور الحيوي الذي تؤديه القوافل العلاجية في دعم المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى التوعية الوقائية لدى الأهالي. 

وأوضح الدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن القافلة الطبية التي أقيمت بقرية الرئيسية التابعة لمركز نجع حمادي، نجحت في تقديم خدماتها العلاجية ل 792 مواطنا على مدار يومين. 

وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أن القافلة استفاد فيها من تخصص العظام 230 مواطنا، وتخصص الأطفال 163 مواطنا، وتخصص الباطنة 118 مواطنا، بالإضافة إلى توقيع الكشف على 97 حالة في تخصص الجلدية، و64 حالة في الأسنان، و30 حالة في تخصص النساء والتوليد. 

وقالت الدكتورة رضا محمد بخيت، مديرة إدارة القوافل العلاجية بالمديرية، إن القافلة قدمت خدمات شاملة للمواطنين المترددين عليها، والتي تضمنت تقديم خدمات معمل الدم ومعمل الأمراض المتوطنة، والفحص والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة. 

وأضافت مدير إدارة القوافل، أنه تم توفير خدمات الأشعة وخلع الأسنان بالمجان، وذلك في إطار سعي المديرية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوصيل الخدمة الطبية المتميزة للقرى والنجوع. 

وفي سياق متصل، شهدت فعاليات القافلة تنفيذ مجموعة ندوات للتثقيف والتوعية الصحية لعدد كبير من المواطنين، وتناولت الندوات شرحًا مفصلًا حول طرق الوقاية الصحية، وكيفية الاستفادة من المبادرات الرئاسية المختلفة، كما ركزت فرق التوعية، على تقديم نصائح وإرشادات حول طرق الحفاظ على صحة الأطفال، وأساليب التغذية السليمة لهم لضمان نشأة صحية سليمة.


قنا صحة قنا الأسر الأولى بالرعاية القوافل الطبية قرية الرئيسية أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيد عبدالحفيظ

ليس المسؤول الأول.. هل انتهى شهر العسل بين الأهلي وسيد عبدالحفيظ؟

معتمد جمال

قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن معتمد جمال

الاهلي

لاعب حكاية.. أمير هشام يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة

احمد الطيب

لازم تكون بجح.. تعليق ناري من أحمد الطيب بعد فوز الأهلي على الجونة

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 20-2-2026

امام عاشور

إمام عاشور يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي بعد مباراة الجونة

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

ترشيحاتنا

خالد الغندور

خالد الغندور يهنئ إمام عاشور بعيد ميلاده الـ 28

الأهلي

203 أهداف تضع الأهلي في الصدارة التاريخية بدوري أبطال أفريقيا

مايكل كاريك

مانشستر يونايتد يحدد مساران بشأن مصير مايكل كاريك

بالصور

رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

ضمن مبادرة بطاقتك حقوقك.. قومي المرأة بالشرقية يستخرج 1280 بطاقة رقم قومي بالمجان

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

أوقاف الشرقية تنفذ 1000 مقرأة قرآنية و31 ملتقي فكري و29 مائدة رمضانية خلال شهر رمضان

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

أول رادار طائر.. يمكنه ملاحقة السيارة وتسجيل مخالفة

الرادار
الرادار
الرادار

فيديو

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد