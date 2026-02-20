تسمم 61 مواطنا بعد تناول البوظة بسوهاج.. والمحافظ يقتحم مستشفى جرجا ويوجه بضبط البائع

شهدت محافظة سوهاج واقعة تسمم جماعي أثارت حالة من القلق، بعدما استقبلت مستشفى جرجا العام عشرات المواطنين من أهالي قرية العسيرات التابعة لمركز المنشاة؛ إثر الاشتباه في إصابتهم بتسمم غذائي عقب تناول مشروب “البوظة” من أحد الباعة.

ماذا حدث؟

وتفقد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، الحالات المصابة داخل المستشفى، حيث بلغ عددها 61 حالة، وذلك بحضور نائبه كمال سليمان، ووكيل وزارة الصحة الدكتور عمرو دويدار، ورئيس مركز ومدينة جرجا اللواء أحمد إبراهيم.

واطمأن المحافظ على الحالة الصحية للمصابين، مؤكدًا استقرار جميع الحالات وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة داخل الأقسام المختلفة، مع توجيه الفرق الطبية بمتابعة حالتهم لحظة بلحظة حتى تمام التعافي.

كما أصدر المحافظ توجيهات عاجلة باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه بائع “البوظة” المتسبب في الواقعة، حيث تم تحرير محضر بالحادث، وإحالته إلى النيابة العامة لبدء التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة والتأكد من سلامة باقي المنتجات المتداولة.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي مخالفة تمس صحة المواطنين، مشددًا على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والباعة الجائلين، خصوصًا مع الإقبال المتزايد على المشروبات الشعبية، لضمان سلامة المعروض ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وتواصل الجهات المختصة أعمالها لحصر الحالات ومتابعة مصدر المشروب، وسط حالة من الترقب بين الأهالي حتى التأكد من انتهاء الخطر تمامًا.