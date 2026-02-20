قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هشام حنفي يطرح استطلاع رأي حول بطل الدوري المصري هذا الموسم
لا تنخدعوا في الطقس.. عودة الأجواء الباردة والأمطار خلال الأيام القادمة
عقب تجديده بالجهود الذاتية..محافظ قنا يفتتح المسجد العتيق بنجع حمادي
حكم وضع زبدة الكاكاو المرطبة للشفاه المتشققة خلال الصيام
كيفية تعديل جهة صرف المعاش قبل شهر مارس 2026
حول آيفونك إلى مساعد خارق مع شات جي بي تي.. 10 مزايا مذهلة ستفاجئك
محافظ المنوفية يحيل المتغيبين بدون إذن بمستشفى تلا العام للتحقيق
عمر مرموش.. مستقبل غامض مع مانشستر سيتي هل يرحل نهاية الموسم؟
بدون بصمة.. أرقام صادمة لـ كامويش في مباراة الأهلي والجونة
مسلسل الست موناليزا حكاية امرأة استثنائية.. مواعيد العرض والإعادة
كريستيانو رونالدو يصوم رمضان مع النصر السعودي.. تفاصيل
كان يقرأ القرآن.. مفاجأة جديدة بشأن فرد الأمن المعتدى عليه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تسمم 61 مواطنا بعد تناول البوظة بسوهاج.. والمحافظ يقتحم مستشفى جرجا ويوجه بضبط البائع

بعض المصابين
بعض المصابين
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج واقعة تسمم جماعي أثارت حالة من القلق، بعدما استقبلت مستشفى جرجا العام عشرات المواطنين من أهالي قرية العسيرات التابعة لمركز المنشاة؛ إثر الاشتباه في إصابتهم بتسمم غذائي عقب تناول مشروب “البوظة” من أحد الباعة.

ماذا حدث؟

وتفقد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، الحالات المصابة داخل المستشفى، حيث بلغ عددها 61 حالة، وذلك بحضور نائبه كمال سليمان، ووكيل وزارة الصحة الدكتور عمرو دويدار، ورئيس مركز ومدينة جرجا اللواء أحمد إبراهيم.

واطمأن المحافظ على الحالة الصحية للمصابين، مؤكدًا استقرار جميع الحالات وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة داخل الأقسام المختلفة، مع توجيه الفرق الطبية بمتابعة حالتهم لحظة بلحظة حتى تمام التعافي.

كما أصدر المحافظ توجيهات عاجلة باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه بائع “البوظة” المتسبب في الواقعة، حيث تم تحرير محضر بالحادث، وإحالته إلى النيابة العامة لبدء التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة والتأكد من سلامة باقي المنتجات المتداولة.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي مخالفة تمس صحة المواطنين، مشددًا على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والباعة الجائلين، خصوصًا مع الإقبال المتزايد على المشروبات الشعبية، لضمان سلامة المعروض ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وتواصل الجهات المختصة أعمالها لحصر الحالات ومتابعة مصدر المشروب، وسط حالة من الترقب بين الأهالي حتى التأكد من انتهاء الخطر تمامًا.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج البوظة تسمم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معتمد جمال

قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن معتمد جمال

الاهلي

لاعب حكاية.. أمير هشام يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

جريمة قتل - أرشيفي

مقـ.تل عالم الفيزياء الأمريكي كارل جريلمير

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بكام؟

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 20-2-2026

ترشيحاتنا

اول جمعة في رمضان

خطيب الجامع الأزهر: «اختطاف الإسلام» محاولة لعلمنته من الداخل وتجريده من مرجعيته

أول جمعة في رمضان

أول جمعة في رمضان .. وزراء وعلماء يؤدون صلاة الجمعة بمسجد مصر الكبير

دعاء ردده وأنت صائم فأبواب السماء مفتوحة

ساعة إجابة.. دعاء ردده وأنت صائم فأبواب السماء مفتوحة

بالصور

حملات لإزالة الإشغالات وتيسير حركة المرور لراحة المواطنين بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مياه الشرقية تنفذ حملات توعوية وزيارات ميدانية استهدفت 250 مدرسة

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

ضمن مبادرة بطاقتك حقوقك.. قومي المرأة بالشرقية يستخرج 1280 بطاقة رقم قومي بالمجان

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

فيديو

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد