ناقد رياضي: شيكو بانزا 100% خارج الزمالك

أكد الناقد الرياضي محمود فؤاد، أن نادي الزمالك منفتح على بيع اللاعب الأنجولي شيكو بانزا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأوضح فؤاد عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي، على قناة صدى البلد، أن إدارة الزمالك كانت ترغب في رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بسبب تكرار أزماته ومشكلاته، إلا أن النادي لم يتلقَّ أي عروض رسمية للتعاقد معه في ذلك الوقت.



وشدد على أن اللاعب خارج نادي الزمالك في الصيف بنسبة 100% ، خاصة وأن إدارة الزمالك منفتحة على مناقشة أي عرض مناسب لبيع شيكو بانزا.

