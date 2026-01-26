أحمد شوبير: مستوى شيكو بانزا وخوان بيزيرا مع الزمالك يثير علامات استفهام كثيرة

أبدى الإعلامي أحمد شوبير تحفظه على المستوى الذي يقدمه ثنائي الزمالك، شيكو بانزا وخوان بيزيرا، مؤكدًا أن أداء اللاعبين يثير علامات استفهام عديدة، رغم امتلاكهما قدرات فنية واضحة.



وأوضح شوبير أن لديه قناعة شخصية بموهبة شيكو بانزا الكبيرة، مشيرًا إلى أنه لاعب يمتلك إمكانيات عالية، لكنه لا يُظهر سوى جزء محدود منها داخل الملعب، قائلًا: «مش حاسس إنه بيقدم حتى 50% من إمكانياته، رغم إن عنده قدرات كويسة جدًا»، لافتًا إلى أن الحديث عن عدم التزام اللاعب لا ينفي موهبته الفنية.

وتناول شوبير تقييمه لخوان بيزيرا، مؤكدًا أن الحماس الجماهيري الكبير في بداية ظهوره كان مفهومًا، لكنه شدد على أن التقييم الحقيقي لأي لاعب يجب أن يعتمد على مردوده الجماعي وتأثيره الفعلي مع الفريق.



وأضاف: «بيزيرا بيستلم الكورة ويراوغ ويعدّي، لكن السؤال الأهم: هل ده بيترجم لإيجابية هجومية حقيقية مع الزمالك؟ أنا مش شايف كده»، مشيرًا إلى أن المراوغات وحدها لا تكفي ما لم تُسهم في تسجيل أهداف أو صناعة فرص حاسمة.