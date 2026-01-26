قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حصر وتصنيف الأراضي بمشروع سنابل سونو بأسوان
مدبولي: لا إصلاح اقتصادي حقيقي دون إصلاح إداري.. وبناء الإنسان أولوية
مدبولي: جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي تجسيد للعلاقات الشراكة الممتدة مع دولة الإمارات
مدبولي: حياة كريمة أكبر مشروع تنموي لتطوير قرى الريف
خلافات الميراث تدفع مزارعا للاعتداء على والدته بالضرب في الغربية
تأكيدا لصدى البلد.. عمرو محمود ياسين ينفي تشابه وننسى اللي كان مع أزمة ياسمين عبدالعزيز وطليقها أحمد العوضي
الأهلى يتصدر قائمة الأفضل فى دورى أبطال أفريقيا.. وترتيب بيراميدز مفاجأة
بيع بورتريه نادر لواشنطن بــ 2.8 مليون دولار.. إيه الحكاية؟
أوباما وكلينتون يهاجمان ترامب بعد مقـ.تل مواطنين على يد عملاء الهجرة
موهبة استثنائية تكتب التاريخ مبكرا.. لامين يامال يتفوق على ميسي ورونالدو بالأرقام
بعد الجولة الثالثة.. من اقترب من التأهل في الكونفدرالية ومن ينتظر الحسابات المعقدة؟
رئيس الوزراء يكرم الفائزين بـ جائزة مصر للتميز الحكومي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: الأهلي يفرض سرية تامة على صفقة المهاجم المنتظر

شوبير
شوبير
منار نور

وجّه الإعلامي أحمد شوبير رسالة حاسمة بشأن الجدل الدائر مؤخرًا حول مفاوضات النادي الأهلي مع عدد من المهاجمين، مؤكدًا أن الزخم الإعلامي المبالغ فيه حول هذا الملف أصبح مرهقًا ويفتقد للدقة في كثير من الأحيان.


وأوضح شوبير أن تكرار ربط أي مهاجم باسم الأهلي بات أمرًا مبالغًا فيه، مطالبًا وكلاء اللاعبين وبعض الإعلاميين – ومن بينهم نفسه – بضرورة التهدئة وتقليل حجم التكهنات، مشيرًا إلى أن هذا الملف معقد وصعب التنبؤ به ولا يستحق كل هذا الجدل.


وتطرق شوبير إلى تصريحات وكيل أعمال جراديشار، مؤكدًا أنها كانت من أكثر التصريحات الاحترافية التي استمع إليها، حيث أوضح الوكيل أنه يتمنى استمرار اللاعب داخل الأهلي، لكنه لا يتوقع ذلك، نافيًا في الوقت نفسه مطالبته برحيل اللاعب أو تدخله في أي قرارات فنية، ومشددًا على أن كل التعليمات تصدر من إدارة النادي فقط.


وأشاد شوبير بأسلوب حديث وكيل اللاعب، واصفًا إياه بالكلام الراقي والمحترم، البعيد تمامًا عن محاولات الضغط أو إثارة الأزمات، مؤكدًا أنه يمثل نموذجًا لوكيل الأعمال المحترف.


واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يفرض حالة من السرية التامة على ملف المهاجم الجديد، موضحًا أنه نفى بنفسه معظم الأسماء المتداولة بعد التواصل مع مصادر داخل الإدارة والإعلام، مؤكدًا أنه في حال امتلاكه لأي معلومة مؤكدة حول مفاوضات حقيقية، سيعلن عنها على الفور.

شوبير الاهلي مهاجم الباهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

النجم العالمي خابي لام

صفقة تاريخية.. خابي نجم التيك توك يبيع شركته

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الزمالك

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

ترشيحاتنا

محمد صلاح

محمد صلاح بين أفضل 50 لاعبًا في العقد الثاني من القرن الـ 21

تريزيجيه

تريزيجيه يتصدر قائمة الأفضل في الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا

اتحاد الكرة

اجتماع في اتحاد الكرة لمنافشة خارطة طريق منتخب مصر قبل كأس العالم

بالصور

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد