شوبير: الأهلي يفرض سرية تامة على صفقة المهاجم المنتظر

وجّه الإعلامي أحمد شوبير رسالة حاسمة بشأن الجدل الدائر مؤخرًا حول مفاوضات النادي الأهلي مع عدد من المهاجمين، مؤكدًا أن الزخم الإعلامي المبالغ فيه حول هذا الملف أصبح مرهقًا ويفتقد للدقة في كثير من الأحيان.



وأوضح شوبير أن تكرار ربط أي مهاجم باسم الأهلي بات أمرًا مبالغًا فيه، مطالبًا وكلاء اللاعبين وبعض الإعلاميين – ومن بينهم نفسه – بضرورة التهدئة وتقليل حجم التكهنات، مشيرًا إلى أن هذا الملف معقد وصعب التنبؤ به ولا يستحق كل هذا الجدل.



وتطرق شوبير إلى تصريحات وكيل أعمال جراديشار، مؤكدًا أنها كانت من أكثر التصريحات الاحترافية التي استمع إليها، حيث أوضح الوكيل أنه يتمنى استمرار اللاعب داخل الأهلي، لكنه لا يتوقع ذلك، نافيًا في الوقت نفسه مطالبته برحيل اللاعب أو تدخله في أي قرارات فنية، ومشددًا على أن كل التعليمات تصدر من إدارة النادي فقط.



وأشاد شوبير بأسلوب حديث وكيل اللاعب، واصفًا إياه بالكلام الراقي والمحترم، البعيد تمامًا عن محاولات الضغط أو إثارة الأزمات، مؤكدًا أنه يمثل نموذجًا لوكيل الأعمال المحترف.



واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يفرض حالة من السرية التامة على ملف المهاجم الجديد، موضحًا أنه نفى بنفسه معظم الأسماء المتداولة بعد التواصل مع مصادر داخل الإدارة والإعلام، مؤكدًا أنه في حال امتلاكه لأي معلومة مؤكدة حول مفاوضات حقيقية، سيعلن عنها على الفور.