جيش الاحتلال: قواتنا في طريقها إلى موقع عملية إطلاق النار قرب نابلس
تنسيق إسرائيلي أمريكي قبل ضربة محتملة لإيران
وزيرا التعليم العالي والشباب والرياضة يشهدان فعاليات افتتاح دوري الجامعات
في ذكرى ميلاد سعاد حسني.. أصول فنية لنجمة السينما المصرية
الإمام الطيب يصرف مكافأة 1300 جنيه للعاملين بالمناطق الأزهرية
مصر وسويسرا تتجهان نحو شراكة استراتيجية.. تعزيز الاستثمار والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر
وزير الأوقاف يعتمد حركة تنقلات الأئمة ومقيمي الشعائر للعام الحالي عبر المنظومة الرقمية
مرتفع جوي.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس اليوم.. فيديو
مكتب نتنياهو: إسرائيل ستفتح معبر رفح بمجرد اكتمال عملية البحث عن جثة آخر أسير
الخروقات مستمرة وتتزايد.. لبنان يقدم شكوى رسمية ضد إسرائيل في مجلس الأمن
عمرو وردة .. تصريح غير متوقع من شوبير بعد أزمة صلاح وهجوم السوشيال
عاجل | الكرملين: المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا ستستمر الأسبوع المقبل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الأهلي ضد الزمالك.. مواعيد مباريات اليوم بالجولة الـ11 من دوري السلة

عبدالله هشام

تُقام اليوم منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز لكرة السلة للرجال للموسم الرياضي 2025-2026، والتي تشهد 4 مباريات قوية بين الفرق الثمانية المتنافسة على لقب البطولة.

ويواجه بتروجت نظيره الاتحاد في الخامسة مساءً، فيما تُقام مباراة المصرية للاتصالات وسموحة في السادسة مساءً، بينما يواجه الجزيرة نظيره سبورتنج في السابعة مساءً، وتُختتم مباريات اليوم بمباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الثامنة مساءً.

وتُقام منافسات الدور الترتيبي لدوري الممتاز بنظام الذهاب والإياب بين الفرق الثمانية المشاركة، إذ يحصل الفائز على نقطتين مقابل نقطة واحدة للخاسر، وذلك لترتيب الفرق من الأول إلى الثامن وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدور الترتيبي 8 فرق، وهي: الأهلي، والاتحاد السكندري، والزمالك، وسبورتنج، والجزيرة، والمصرية للاتصالات، وبتروجت، وسموحة.

وتُعد بطولة دوري الممتاز لكرة السلة البطولة الأبرز على مستوى الموسم المحلي، حيث يتأهل بطلها إلى الدوري الإفريقي، والذي يمثل بوابة الوصول إلى كأس العالم للأندية.

وتُذاع مباريات دوري مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب 

الأهلي الزمالك سلة الأهلي الأهلي والزمالك كرة السلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

اتحاد الكرة

لؤي رجب

سيف زاهر

الزمالك

النجم العالمي خابي لام

أسعار الدواجن

ترشيحاتنا

مؤسّسة الدوحة للأفلام

تطبيق كتاب

دارين حداد

بالصور

أضرار حمص الشام

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

اورمان الشرقية

الجرأة والجمال.. روبى تثير الجدل بالأحمر الناري

روبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

