الأهلي ضد الزمالك.. مواعيد مباريات اليوم بالجولة الـ11 من دوري السلة

تُقام اليوم منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز لكرة السلة للرجال للموسم الرياضي 2025-2026، والتي تشهد 4 مباريات قوية بين الفرق الثمانية المتنافسة على لقب البطولة.

ويواجه بتروجت نظيره الاتحاد في الخامسة مساءً، فيما تُقام مباراة المصرية للاتصالات وسموحة في السادسة مساءً، بينما يواجه الجزيرة نظيره سبورتنج في السابعة مساءً، وتُختتم مباريات اليوم بمباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الثامنة مساءً.

وتُقام منافسات الدور الترتيبي لدوري الممتاز بنظام الذهاب والإياب بين الفرق الثمانية المشاركة، إذ يحصل الفائز على نقطتين مقابل نقطة واحدة للخاسر، وذلك لترتيب الفرق من الأول إلى الثامن وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدور الترتيبي 8 فرق، وهي: الأهلي، والاتحاد السكندري، والزمالك، وسبورتنج، والجزيرة، والمصرية للاتصالات، وبتروجت، وسموحة.

وتُعد بطولة دوري الممتاز لكرة السلة البطولة الأبرز على مستوى الموسم المحلي، حيث يتأهل بطلها إلى الدوري الإفريقي، والذي يمثل بوابة الوصول إلى كأس العالم للأندية.

وتُذاع مباريات دوري مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب