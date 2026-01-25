تأجيل مباراة بدوري السلة الأمريكي بعد مقت.ل رجل في منيابوليس

قررت رابطة ​دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين تأجيل مباراة السبت في منيابوليس ليوم واحد فقط، بعد أن أطلق عملاء اتحاديون النار على رجل ‌وقتلوه في ‌المدينة التي ‌كانت ⁠مقر ​حملة ‌اتحادية ضد الهجرة.

ويعد هذا ثاني حادث إطلاق نار يتورط فيه عملاء اتحاديون خلال شهر يناير الجاري، وجاء بعد يوم واحد من خروج ⁠أكثر من 10 آلاف شخص إلى شوارع المدينة للاحتجاج على وجود ثلاثة آلاف عميل اتحادي أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإرسالهم للولاية.

وذكرت الرابطة - في بيان اليوم -: «أنه تم ​تأجيل المباراة التي كان من المقرر إقامتها بين ⁠فريقي جولدن ستيت وريورز ومينيسوتا تمبرولفز في ملعب تارجت سنتر. تم اتخاذ هذا القرار لإعطاء الأولوية لسلامة وأمن مجتمع منيابوليس».

وستقام المباراة الأحد في تمام الساعة 5:30 مساء بتوقيت شرق ‌الولايات المتحدة في الملعب ذاته.