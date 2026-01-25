تأجيل مباراة بدوري السلة الأمريكي بعد مقت.ل رجل في منيابوليس

قررت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين تأجيل مباراة السبت في منيابوليس ليوم واحد فقط، بعد أن أطلق عملاء اتحاديون النار على رجل وقتلوه في المدينة التي كانت مقر حملة اتحادية ضد الهجرة.
ويعد هذا ثاني حادث إطلاق نار يتورط فيه عملاء اتحاديون خلال شهر يناير الجاري، وجاء بعد يوم واحد من خروج أكثر من 10 آلاف شخص إلى شوارع المدينة للاحتجاج على وجود ثلاثة آلاف عميل اتحادي أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإرسالهم للولاية.
وذكرت الرابطة - في بيان اليوم -: «أنه تم تأجيل المباراة التي كان من المقرر إقامتها بين فريقي جولدن ستيت وريورز ومينيسوتا تمبرولفز في ملعب تارجت سنتر. تم اتخاذ هذا القرار لإعطاء الأولوية لسلامة وأمن مجتمع منيابوليس».
وستقام المباراة الأحد في تمام الساعة 5:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في الملعب ذاته.