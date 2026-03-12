ثريا البدوي: لجنة الإعلام بالبرلمان ستركز على سبل تعزيز الهوية الوطنية

أكدت النائبة ثريا البدوي رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد في الفترة القادمة سلسلة لقاءات مع الوزراء والمسؤولين في قطاعات الإعلام والثقافة والآثار، لمناقشة تطوير الأداء الإعلامي وتعزيز الهوية القومية والثقافية للدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حوكمة الإعلام والثقافة على المستويين الذاتي والمجتمعي.

وأوضحت البدوي علي صفحتها الشخصية فيس بوك أن اللجنة ستتابع بجدية ملفات عدة، أبرزها: حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني، تطوير وصيانة قصور الثقافة، تحديث متاحف المحافظات وتزويدها بالقطع الأثرية، فضلاً عن دراسة أوضاع المؤسسات الصحفية وحقوق العاملين وأصحاب المعاشات في ماسبيرو، باعتبار هذه القطاعات أدوات قوة ناعمة للدولة.

وأشارت رئيسة اللجنة إلى أن النقاشات المقبلة ستتسم بالحسم والدقة، مع التركيز على متابعة آليات التنفيذ واستقبال المقترحات من الجهات المختصة لضمان رفع كفاءة الأداء الإعلامي والثقافي وتعزيز دوره في صون الهوية الوطنية.