الزمالك يهزم بتروجيت بدوري السلة.. ومدرب الأبيض بدون كارنيه في المدرجات

شهدت مباراة الزمالك وبتروجيت في دوري أليانز الممتاز لكرة السلة أزمة تنظيمية لافتة، بعدما اضطر وائل بدر المدير الفني لفريق سلة الزمالك إلى قيادة المباراة من المدرجات، بسبب عدم استخراج الكارنيه الخاص به قبل اللقاء، في ظل عدم تفرغ المشرف الإداري لإنهاء الإجراءات اللازمة.

ورغم هذا المشهد غير المعتاد، نجح الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك في تحقيق الفوز على بتروجيت بنتيجة 86-76، في المباراة التي أقيمت على الصالة المغطاة باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور التمهيدي لبطولة الدوري للموسم الرياضي 2025-2026.

مباراة مليئة بالندية والقوة

وجاءت المباراة قوية ومليئة بالندية، حيث فرض الزمالك سيطرته منذ الفترة الأولى، التي أنهاها متقدمًا بنتيجة 22-17، قبل أن يوسع الفارق في الفترة الثانية ويُنهي الشوط الأول لصالحه بنتيجة 51-37، في ظل تألق جماعي للاعبي الفريق الأبيض.

وفي الفترة الثالثة واصل الزمالك تفوقه ونجح في الحفاظ على أفضليته الهجومية والدفاعية، لينهيها متقدمًا بنتيجة 68-54، قبل أن يحسم اللقاء في الفترة الرابعة بنتيجة 86-76، محققًا فوزًا مهمًا في مشوار الدور التمهيدي.

قرار إعادة المباراة

وتعود هذه المباراة لتكون معادة بقرار رسمي من الاتحاد المصري لكرة السلة، بعدما قبل التظلم الذي تقدم به نادي بتروجيت، بشأن إلغاء اللقاء في وقت سابق واعتباره منتهيًا لصالح الزمالك بنتيجة 20-0، بسبب تأخر وصول سيارة الإسعاف إلى الصالة.

تظلم بتروجيت

وكانت إدارة بتروجيت قد أكدت في تظلمها أن تأخر سيارة الإسعاف جاء خارج إرادة النادي، نتيجة الازدحام المروري الشديد بالتزامن مع احتفالات الأقباط، موضحة أن السيارة وصلت بعد انتهاء المهلة القانونية المحددة بـ30 دقيقة، وهو ما دفع الاتحاد لإعادة المباراة بدلًا من اعتماد النتيجة الاعتبارية.

إعادة اللقاء

وشهدت إعادة اللقاء جدلًا إضافيًا بسبب أزمة الكارنيه الخاصة بالمدير الفني للزمالك، والتي أعادت تسليط الضوء على المشكلات التنظيمية والإدارية المصاحبة لبعض مباريات اللعبة، رغم أهميتها المتزايدة داخل الأندية الجماهيرية.

ويُقام الدور التمهيدي من دوري أليانز الممتاز لكرة السلة بمشاركة 8 فرق هي الأهلي، والاتحاد السكندري، والزمالك، وسبورتنج، والجزيرة، والمصرية للاتصالات، وبتروجيت، وسموحة، في نظام تنافسي قوي يسعى خلاله كل فريق لتأمين موقعه قبل مراحل الحسم.