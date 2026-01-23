قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باريس سان جيرمان يفوز على أوكسير ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا
ترامب: كندا تعارض القبة الذهبية في جرينلاند وترحب بإقامة علاقات مع الصين
تعرف على الأوراق المطلوبة.. خطوات الحصول على رخصة قيادة «أول مرة» في 2026
زيادة الإقبال على شراء الهواتف القديمة لاستخراج الذهب منها.. ما القصة؟
موجة سقيع شديدة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم
أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري.. بالأسعار
لماذا شعبان شهر الرسول؟.. الإفتاء: 9 أسباب.. واحذر الغفلة فيه وخسارته
البيت الأبيض يرد على المدعي العام الإيراني بشأن عمليات الإعـ دام
صوت خالد.. برنامج دولة التلاوة يكرم الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد
اعترافات صادمة لحارس السنغال يهفان ديوف حول واقعة المنشفة في نهائي كأس إفريقيا
كشف حساب ثقيل .. 10 ملفات تحاصر الزمالك وتبقي القيد موقوفا
أستاذ مياه: إثيوبيا تمتلك 9 أحواض أنهار .. ومصر تعتمد على واحد
رياضة

كشف حساب ثقيل .. 10 ملفات تحاصر الزمالك وتبقي القيد موقوفا

الزمالك
الزمالك
إسلام مقلد

يواجه نادي الزمالك أزمة مالية وإدارية معقدة، بعدما تسببت سلسلة من القضايا والملفات المفتوحة في إيقاف القيد، في انتظار سداد مستحقات متراكمة لمدربين ولاعبين وأندية داخل وخارج مصر، لتصل الفاتورة النهائية المطلوبة لرفع القيد إلى رقم ضخم يضغط بقوة على إدارة القلعة البيضاء.

قضايا ضد الزمالك

وتتضمن الملفات المستحقة أموالًا متأخرة للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز، تقدر بنحو 120 ألف دولار، إلى جانب مستحقات ثلاثة من معاونيه الفنيين بقيمة إجمالية تصل إلى 60 ألف دولار، لم يتم سدادها حتى الآن.

جروس

كما يظهر اسم المدرب الأسبق السويسري كريستيان جروس ضمن القضايا، بمستحقات متأخرة تقدر بـ133 ألف دولار، في ملف لا يزال مفتوحا ضمن النزاعات المالية التي تُثقل كاهل النادي.

فرجاني ساسي

وعلى صعيد اللاعبين، يأتي التونسي فرجاني ساسي في مقدمة الملفات الحساسة، بعدما حصل على حكم نهائي بأحقيته في تقاضي 505 آلاف دولار، وهو ما يُعد من أكبر المبالغ المستحقة ضمن قضايا القيد الحالية.

نادي إستريلا

ولا تتوقف الأزمة عند هذا الحد، إذ يطالب نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي بالحصول على 200 ألف يورو، تمثل جزءًا من قيمة صفقة انتقال اللاعب شيكو بانزا، بينما يطالب نادي شارلروا البلجيكي بمبلغ 170 ألف يورو من قيمة صفقة المهاجم عدي الدباغ.

صلاح مصدق

وفي المغرب، يطالب نادي نهضة الزمامرة بالحصول على 250 ألف دولار، تمثل مستحقاته من صفقة انتقال اللاعب صلاح مصدق، في ملف آخر يُضاف إلى قائمة النزاعات الخارجية.

نادي أوليكساندريا الأوكراني

أما الملف الأكبر ماليًا، فيرتبط بنادي أوليكساندريا الأوكراني، الذي يطالب الزمالك بسداد 800 ألف دولار، عبارة عن قسطين متأخرين من صفقة اللاعب خوان بيزيرا، وهو ما يُعد أحد أبرز العوائق أمام حل أزمة القيد.

إجمالي المستحقات

وبحساب إجمالي المبالغ المستحقة حتى الآن، يحتاج نادي الزمالك إلى تدبير ما يقرب من مليونين و275 ألف دولار، وهو ما يعادل نحو 112 مليون جنيه مصري تقريبًا، لرفع إيقاف القيد وفتح باب التعاقدات من جديد، في وقت تتزايد فيه الضغوط الجماهيرية والإدارية لإغلاق هذا الملف الشائك.

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

وفاة خطيب مسجد

حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد خلال إلقاء خطبة الجمعة في أبو قرقاص بالمنيا

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

رمضان صبحي

بسبب قضية التزوير | رمضان صبحي داخل قفص الاتهام.. غدا

الضحية

سعاد ضحية التعدي في شبرا الخيمة:« جوزي بيضربني وبيعــ.ـــذبني بسبب المخدرات».. فيديو

المتهمتين

قرار عاجل بشأن صانعتي محتوى لقيامهما بنشر فيديوهات خادشة في أكتوبر

بالصور

أخطاء غير معروفة تدمر جودة نومك… وعلاجها سريعا

كيف تؤثر رائحة الغرفة على مزاجك وإنتاجيتك؟.. أسرار علمية لا يعرفها الكثيرون

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة.. وصفة مبتكرة وسريعة

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن

أمطار

أمطار في رمضان 2026 .. الأرصاد تعلن مفاجأة للمصريين

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد