سبب إيقاف قيد الزمالك للمرة العاشرة من الفيفا

علم صدى البلد، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قرر قيد نادي الزمالك للمرة العاشرة بسبب المستحقات المتأخرة على النادي تجاه اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا، والتي تبلغ قيمتها 600 ألف دولار، وفقًا للعقد الموقع بين الطرفين.

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إيقاف قيد نادي الزمالك لمدة 3 فترات جديدة.

10 قضايا توقف قيد الزمالك:

ووصل إيقاف قيد نادي الزمالك بقرار صادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الإجمالي 10 قضايا.

وتلقى الجهاز الفني لنادي الزمالك ضربة قوية قبل مواجهة المصري، المقرر إقامتها بعد غدٍ الأحد، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في ظل تعرض عدد كبير من لاعبي الفريق لإصابات متفاوتة، تهدد فرص مشاركتهم في اللقاء المرتقب.

ويعاني نبيل عماد دونجا من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، بينما تعرض أحمد ربيع لإصابة في العضلة الضامة، في حين يشكو محمود جهاد من إصابة في العضلة الخلفية.

وأصيب عبد الله السعيد بتمزق في العضلة الخلفية، وهو ما يضع مشاركته في مباراة المصري محل شك كبير، إلى جانب إصابة أحمد فتوح بتمزق في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها أثناء مشاركته رفقة منتخب مصر.