الزمالك يخطر اتحاد الكرة بمطالبته لـ زيزو بدفع 25 مليون جنيه بسبب الإعلانات

كشفت مصادر داخل اتحاد الكرة كواليس الأزمة الدائرة بين نادي الزمالك ولاعبه السابق أحمد مصطفى زيزو، في ملف الإعلانات والمستحقات المالية.

زيزو مُطالب بسداد 25 مليون جنيه لصالح الزمالك:

وبحسب المصادر، أبلغ الزمالك، اتحاد الكرة، أن زيزو مُطالب بسداد 25 مليون جنيه لصالح النادي، مقابل قيامه بتصوير إعلانات دون الرجوع للإدارة، إلا أن النادي لم يُقدم أي مستندات رسمية تُثبت قيام اللاعب بتصوير تلك الإعلانات أو تحقيقه عوائد مالية منها.

مستندات زيزو

وفي المقابل، قدم زيزو مستندات تؤكد أنه لم يكن يحصل على أكثر من 25٪ من قيمة عقده مع الزمالك خلال الفترة الماضية؛ وهو ما يدعم موقفه في النزاع القائم.

قرار خلال أيام

وأوضحت المصادر أن الموقف الحالي داخل اتحاد الكرة يتجه نحو صدور قرار خلال الأيام المقبلة، من المتوقع أن يكون صادمًا لإدارة الزمالك؛ في ظل غياب أي أدلة أو مستندات رسمية تُثبت صحة اتهامات النادي بشأن تصوير زيزو للإعلانات.