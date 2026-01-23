قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسن عصفور: إسرائيل ألغت الاعتراف المتبادل وتنصلت من التزاماتها منذ وصول نتنياهو للسلطة
دعاء المساء الثابت عن النبي.. كلمات تفتح لك أبواب السماء
مدرب الجزائر السابق يوجه رسالة مؤثرة إلى حسن شحاتة
مشجع من تنزانيا بتيشيرت الزمالك في مباراة الأهلي ويانج أفريكانز.. صور
جدول كامل للإمساك والإفطار.. مواعيد الأذان في رمضان 2026
ميلوني تحذر قادة أوروبا في التعامل مع ترامب : لا تصفوه بالمجنون
تعليق ناري لياسمين عز على إلغاء الإعفاء الاستثنائي لهواتف القادمين من الخارج
بسبب هواتف المصريين بالخارج | مشادة على الهواء بين برلمانية والنبراوي
رئيس الوزراء البريطاني يطالب ترامب بالاعتذار عن تصريح مهين بشأن الناتو
هتافات جماهير الأهلي تهز مدرجات برج العرب خلال لقاء يانج أفريكانز.. فيديو وصور
الذهب يكسر التوقعات .. صعود جديد مساء اليوم 23-1-2026
الزراعة: تحصين وتعقيم 5 آلاف كلب حر منذ بداية العام
رياضة

إعارة نجم الزمالك السابق لـ حسنية أغادير في الميركاتو الشتوي

يسري غازي

حسم نادي حسنية أغادير المغربي صفقة التعاقد مع اللاعب محمد أوناجم لاعب نادي كهرباء الإسماعيلية فى الميركاتو الشتوي.

ويمتد عقد محمد أوناجم مع فريق حسنية أغادير لنهاية الموسم على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

كان كهرباء الإسماعيلية ضم أوناجم، البالغ من العمر 34 عامًا، في صيف 2025، لمدة موسم واحد، بعد انتهاء عقده مع الصقور الليبي.

ويعتبر أوناجم، من أبرز نجوم الوداد السابقين، حيث توج مع الفريق المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا 2017، قبل رحيله لصفوف الزمالك.

وحصد محمد أوناجم، العديد من الألقاب مع الزمالك، أبرزها لقبا الكونفيدرالية والسوبر الأفريقي.

ويتطلع حسنية أغادير للاستفادة من خبرات أوناجم، حيث يحتل الفريق حاليا، المركز 13 بجدول ترتيب الدوري المغربي للمحترفين، برصيد 7 نقاط، بفارق 13 نقطة عن المتصدر الوداد البيضاوي.

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

جامعة كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ في أسبوع.. تشكيل مجلس أمناء «الأهلية».. وأبرز تصنيفاتها الدولية

بورسعيد قبلة الزائرين

بورسعيد قبلة سياحة اليوم الواحد في عطلة نهاية الأسبوع | صور

صناديق قمامة

محافظة الجيزة تدعم منظومة النظافة بأرض اللواء بصناديق قمامة .. صور

بالصور

محافظ الشرقية: حملة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات بمدينة الزقازيق| صور

أكلات في البيت تغنيك عن الدليفري.. طعم شهي وتوفير مضمون

سر المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر طعم الأكل

وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة.. فيديو

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

