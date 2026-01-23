إعارة نجم الزمالك السابق لـ حسنية أغادير في الميركاتو الشتوي

حسم نادي حسنية أغادير المغربي صفقة التعاقد مع اللاعب محمد أوناجم لاعب نادي كهرباء الإسماعيلية فى الميركاتو الشتوي.

ويمتد عقد محمد أوناجم مع فريق حسنية أغادير لنهاية الموسم على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

كان كهرباء الإسماعيلية ضم أوناجم، البالغ من العمر 34 عامًا، في صيف 2025، لمدة موسم واحد، بعد انتهاء عقده مع الصقور الليبي.

ويعتبر أوناجم، من أبرز نجوم الوداد السابقين، حيث توج مع الفريق المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا 2017، قبل رحيله لصفوف الزمالك.

وحصد محمد أوناجم، العديد من الألقاب مع الزمالك، أبرزها لقبا الكونفيدرالية والسوبر الأفريقي.

ويتطلع حسنية أغادير للاستفادة من خبرات أوناجم، حيث يحتل الفريق حاليا، المركز 13 بجدول ترتيب الدوري المغربي للمحترفين، برصيد 7 نقاط، بفارق 13 نقطة عن المتصدر الوداد البيضاوي.