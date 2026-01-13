خالد الغندور: كهربا يعود لحسابات كهرباء الإسماعيلية في الميركاتو الجاري

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، عاد لحسابات نادي كهرباء الإسماعيلية، في الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك بعد فسخ تعاقده مع نادي القادسية الكويتي.

وأكد الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن الأيام القليلة المقبلة ستحسم موقف نادي كهرباء الإسماعيلية من ضم كهربا.

عودة كهربا للنادي الأهلي

ومن ناحية أخرى كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي آخر المستجدات حول عودة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب القادسية الكويتي السابق إلي صفوف القلعة الحمراء.



وذكرت المصادر أن حالة من التحفظ الشديد سادت داخل النادي الأهلى حول فكرة عودة كهربا للمارد الأحمر مجددا بعدما تم طرحها خلال الساعات الماضية.

أضافت المصادر: يخشي مسؤولى النادي الأهلي من قبول فكرة عودة كهربا مجددا إلي صفوف الشياطين الحمر وتكرار سيناريو محمد شريف الذى شهدت عودته من دوريات الخليج تراجعا فى مستواه.



أفادت المصادر أن ما جعل البعض يطرح عودة كهربا إلي صفوف النادي الأهلي تعثر القلعة الحمراء فى حسم الصفقات خلال الأيام القليلة الماضية نظرا لمغالاة بعض الأندية فى المقابل المادي على غرار نادي البنك الأهلي فى صفقة أسامة فيصل.

شدد على أن النادي الأهلي لم يستطع حسم العديد من الصفقات في مركز الهجوم من المحترفين الأجانب والأفارقة نظرا للمغالاة فى الطلبات المادية.