كهرباء الإسماعيلية يتقدم على حرس الحدود في الشوط الأول بالدوري الممتاز

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة حرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية، المقامة على استاد حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بتقدم كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 2-1.

أحداث الشوط الأول

دخل كهرباء الإسماعيلية اللقاء بقوة وفرض سيطرته الهجومية منذ الدقائق الأولى، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق علي سليمان في الدقيقة السابعة. ولم تمضِ سوى دقائق قليلة حتى عزز إسلام عبد النعيم تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة.

وجاء رد حرس الحدود سريعًا، حيث تمكن محمود العربي «أوكا» من تسجيل هدف تقليص الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 17، لتشتعل المباراة من جديد.



واحتسب حكم اللقاء خمس دقائق وقتًا بدلًا من الضائع، قبل أن يطلق صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم كهرباء الإسماعيلية بهدفين مقابل هدف.

تشكيل حرس الحدود

بدأ حرس الحدود اللقاء بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: إيكينا كوبر، مؤمن عوض، كواسيسو، محمد حسن، إسلام أبو سليمة.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، محمود العربي أوكا.

خط الهجوم: أحمد الشيخ، محمد حمدي زكي، عمرو جمال.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية

وجاء تشكيل كهرباء الإسماعيلية على النحو التالي:

حراسة المرمى: فرج شوقي.

خط الدفاع: إبراهيم عوض، كريم يحيى، تاحا، عصام الفيومي.

خط الوسط: أحمد حمزاوي، ماجد هاني، حسن الشاذلي، إسلام عبد النعيم.

خط الهجوم: محمد فاروق، علي سليمان.