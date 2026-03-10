حبس سائق أطلق الرصاص على خراط لمعاكسته خطيبته في أكتوبر

قررت النيابة العامة بأكتوبر ، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في قتل خراط عقب إطلاق الرصاص عليه لقيامه بمعاكسة خطيبة المتهم.

واستعلمت النيابة من المستشفى عن حالة المصاب، لسماع أقواله حول ملابسات الواقعة ، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على سائق لاتهامه بإطلاق عيار ناري من سلاح خرطوش تجاه خراط، ما أسفر عن إصابته بطلقات في الساق واليد، وذلك عقب مشاجرة نشبت بينهما بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بإصابة أحد الأشخاص بطلق ناري بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين إصابة خراط يبلغ من العمر 33 عامًا بطلق ناري بالساق واليد، إثر تعدي سائق يبلغ 20 عامًا عليه باستخدام سلاح ناري «فرد خرطوش».

وكشفت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين بعدما عاتب المتهم المجني عليه بسبب معاكسته لخطيبته، وتطورت المشادة إلى مشاجرة، أطلق خلالها المتهم عيارًا ناريًا تجاه المجني عليه ما أسفر عن إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة من المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكاب الواقعة، كما أرشد عن السلاح الناري المستخدم في الحادث.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.