نزل يغسل وشه.. إصابة عامل بحروق نتيجة صعق كهربائي في ترعة المريوطية

تسببت محاولة عامل لغسل وجهه بترعة المريوطية في إصابته بصعق كهربائي من كابل كهرباء مكشوف على حافة الترعة وأصيب بحروق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بإصابة شخص بحروق متفرقة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين إصابة شخص يبلغ من العمر 40 عامًا بحروق متفرقة بالجسم، وذلك أثناء سيره بشارع المريوطية، حيث نزل إلى ترعة المريوطية لغسل وجهه فاصطدم بكابل كهربائي مكشوف، ما أدى إلى تعرضه لصعق كهربائي وإصابته بالحروق.

وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.