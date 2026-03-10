قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء محاكمة المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس.. بعد قليل
ليلة القدر 2026 وعلاماتها.. ابدأ بتحريها من مغرب اليوم بـ10 أمور
أحمد موسى يكشف مخاطر الحرب الأمريكية الإيرانية على الاقتصاد المصري
500 جنيه رسوم وضرائب على سيارات المعدات الثقيلة طبقا لقانون المرور
أدعية العشر الأواخر من رمضان.. احرص عليها يوميا
التعليم تنفي تعليق الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر مارس 2026
منها ليلة القدر.. مواعيد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2026
5.6 مليار دولار تكلفة ذخائر أمريكا في أول أيام حرب إيران
مجنونة ياقوطة.. ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق الآن| وهذا موعد الانخفاض
العشر الأواخر من رمضان.. أفضل الأعمال فيها
سعر ومواصفات بيجو 408 موديل 2026 في السعودية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة رجل مستريح السيارات في اتهامه بغسل أموال.. بعد قليل

أمير الهلالي
أمير الهلالي
مصطفي رجب

تنظر محكمة الاستئناف، اليوم، جلسة محاكمة رجل الأعمال امير الهلالي في اتهامه بغسل الأموال.

كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، أصدرت حكمها بحبس أمير الهلالي سنتين  مع الشغل والنفاذ وكفالة 300.000 ألف جنيه والمصاريف وإحالة الدعوى المدنية.

وقال محامي أحد الضحايا المتضررين من مستريح السيارات في القاهرة الجديدة في واقعة النصب والاستيلاء على أموالهم، انه تقدم بمذكرة للمحكمة.

وكشفت مذكرة الدفاع أن القضية المنظورة لا تمثل واقعة نصب عارضة أو خلافًا تجاريًا عاديًا، وإنما تكشف – بحسب ما ورد بالمذكرة – عن نموذج إجرامي محترف اعتاد استغلال معاناة المواطنين وسلب مدخراتهم، مستخدمًا الكيانات الوهمية والمظاهر التجارية كوسيلة للخداع.

وأشارت المذكرة إلى أن المتهم، ووفقًا لما هو ثابت بالأوراق، لم يرتدع بأحكام سابقة، بل كرر ذات النهج الإجرامي، بما يعكس استخفافًا واضحًا بأحكام القانون وحقوق المتضررين، الذين فقدوا ثمرة سنوات من العمل والادخار في لحظات.

وشددت المذكرة على أن خطورة هذه الجرائم لا تقف عند حدود الضرر الفردي، بل تمتد لتقويض الثقة في المعاملات المالية والاقتصادية، وهو ما يفرض – من وجهة نظر الدفاع – تدخلًا حاسمًا يحقق الردع العام والخاص.

وطالب الدفاع بتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانونًا، مع الحكم بالرد والتعويض، تحقيقًا للعدالة، وإنصافًا للضحايا، وردعًا لكل من تسول له نفسه العبث بأموال المواطنين.

وبحسب أقواله في المحضر، أفاد المستشار أحمد سامي المليجي أن المشكو في حقهم، وعلى رأسهم: محمود هلالي الشهير بـ«أمير الهلالي» (صاحب الشركة) ومحمد وحيد (رئيس الشؤون القانونية) قاموا بالنصب على موكله، بعد إيهامه بقدرتهم على استيراد سيارة Mercedes-Benz C180 موديل 2023، بموجب عقد وكالة مؤرخ عام 2024، مقابل سداد مبلغ 36,988 يورو، دون تنفيذ الالتزام بالتسليم أو رد المبلغ.

رجل الأعمال امير الهلالي محاكمة رجل الأعمال امير الهلالي محكمة الاستئناف

