تشويه سيارة صحفية أثناء قيامها بمهام عملها.. صور

تعرضت صحفية تدعى آية الجيار، لواقعة إتلاف لسيارتها الخاصة أثناء قيامها بعملها الصحفي قبل ساعات من آذان المغرب.

وقالت آية الجيار في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنها اضطرت لركن سيارتها الملاكي أمام أحد العقارات لفترة قصيرة أثناء قيامها بمهام عملها وحذرتها إحدى السيدات من ترك سيارتها.

وانهارت عقب انتهاء التصوير بعد أن فوجئت بتعرض سيارتها للإتلاف، حيث تم تجريحها من كافة الجوانب.

وشاركت آية الجيار فيديو يوضح الخسائر التي تعرضت لها سيارتها، وقالت: "والله العظيم اللي حصل ميرضيش ربنا.. ليه عربية جديدة على الزيرو يتم تشويهها بالشكل ده قبل أذان المغرب بدقائق؟».

وطالبت المسئولين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتسبب في إتلاف سيارتها، مؤكدة تمسكها بحقها القانوني.