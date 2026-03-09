عايز مشاهدات.. ضبط طالب نشر فيديو مفبرك لسرقة حذاء داخل مسجد بالبحيرة

ألقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة القبض على طالب فبرك فيديو سرقة حذاء داخل مسجد بالبحيرة لزيادة المشاهدات وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.

يأتي ذلك فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء صاحب الحساب بقيام أحد الأشخاص بسرقة حذائه من أمام أحد المساجد بالبحيرة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وبسؤال صاحب الحساب (طالب – مقيم بنطاق محافظة البحيرة)، أقر بعدم صحة ما تم نشره بمقطع الفيديو، وأضاف بقيامه بنشر ذلك المقطع بقصد السخرية وزيادة نسب المشاهدات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.