تفاصيل تأجيل استئناف المتهم على حكم إعدامه في تهمة قتل طفل بالجيزة

قررت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، تأجيل الاستئناف المقدم من متهم على حكم الإعدام الصادر ضده في قضية قتل طفل بدائرة مركز أوسيم الى دور أبريل المقبل للمرافعة.

تفاصيل القضية

وجاء في القضية رقم 4081 لسنة 2021 جنايات مركز أوسيم، والمقيدة برقم 440 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، إلى اتهام النيابة العامة للمتهم "أ.ن" 33 سنة، سائق توك توك، بقتل طفل لم يتجاوز عمره 9 سنوات، بعدما استدرجه بحجة توصيله إلى منزله باستخدام دراجة بخارية، قبل أن يصطحبه إلى شقة سكنية بعيدة عن أعين المارة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم حاول هتك عرض الطفل بالقوة، إلا أن المجني عليه قاومه، فقام المتهم بإحكام ذراعه حول عنقه، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصابته، وفق ما ورد في تقرير الصفة التشريحية.