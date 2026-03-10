مصرع سائق سيارة نقل في تصادم مع تريلا على طريق الشيخ زايد

لقي سائق شاب مصرعه إثر حادث تصادم بين سيارتين نقل بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى قسم شرطة الشيخ زايد ثان، إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل يقودها سائق يبلغ من العمر 20 عامًا، اصطدمت بها سيارة نقل «تريلا» يقودها سائق يبلغ من العمر 40 عامًا، ما أسفر عن وفاة قائد السيارة الأولى في الحال متأثرًا بإصاباته.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم التحفظ على السائق الآخر والسيارتين للوقوف على ملابسات الحادث.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.