سيارة مسرعة تطيح بأجنبي أثناء عبوره الطريق في الشيخ زايد

لقي شاب أجنبي مصرعه بعدما صدمته سيارة ملاكي أثناء عبوره الطريق بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت زايد غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، تفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى بمدينة الشيخ زايد.

وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شاب يحمل جنسية أجنبية يبلغ من العمر 25 عامًا الطريق، صدمته سيارة ملاكي يقودها سائق يعمل بإحدى شركات النقل الذكي يبلغ من العمر 30 عامًا، ما أسفر عن وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، كما تم التحفظ على السائق والسيارة للوقوف على ملابسات الحادث.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.