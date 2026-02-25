مشادة بين عامل توصيل طلبات وساكن بكمبوند بالشيخ زايد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على عامل توصيل طلبات بأحد التجمعات السكنية بالجيزة.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 23 الجارى نشبت مشادة كلامية بين عامل توصيل طلبات وأحد سكان التجمعات السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد لمحاولة عامل التوصيل الدخول من بوابة التجمع السكنى مستقلاً دراجة هوائية دون اتباع تعليمات الأمن الإدارى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وتم الصلح والتراضى بين الطرفين.





