حسام حسن: خسرنا أمام السنغال بهدف مشكوك فيه .. والتأهل لكأس العالم ليس بالأمر السهل.. فيديو

أكد حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني أن هدف السنغال مشكوك فيه.

وقال حسام حسن عبر المؤتمر الصحفي: بعض المشاكل واجهتنا قبل مباراة السنغال ويوم الراحة فارق لصالح أسود التيرانجا.

تابع: يظل اللاعب المصري لديه الروح الوطنية لتخطي الصعوبات وراضٍ عن أداء اللاعبين في أمم إفريقيا .

أضاف: كنت أتمني حصد لقب كأس أمم إفريقيا ومباراة السنغال بها فوارق بدنية حيث امتلك المنافس محترفين فى أوروبا وقدمنا بشكل إيجابي أمام السنغال.

واصل: السنغال لم تشكل خطورة على منتخب مصر سوي كرة الهدف وهدف السنغال في مرمي المنتخب مشكوك فيه .

وأكمل: مباراة نيجيريا بها فوارق فنية وبدنية لصالح النسور وقدمنا أداءً جيدًا.