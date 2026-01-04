كهرباء الإسماعيلية يتعادل مع حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

تعادل فريق كهرباء الإسماعيلية مع حرس الحدود بنتيجة 3-3 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم باستاد المكس بالإسكندرية في اطار الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة في بطولة كأس عاصمة مصر.

أحرز اهداف فريق حرس الحدود معتز محمد في الدقيقة 14 بينما سجل محمد أشرف روقا هدفين في الدقيقة 32 والدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء

وأحرز لفريق كهرباء الإسماعيلية كل من ماجد هانى في الدقيقة 39 وعلى سليمان هدف في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول و مامادو سيلا في الدقيقة 90.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد كهرباء الإسماعيلية للنقطة 4 محتلا المركز السادس من المجموعة الثالثة بكأس عاصمة مصر، بينما يتذيل فريق حرس الحدود ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.