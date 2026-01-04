طلائع الجيش يهزم فاركو في كأس عاصمة مصر

حقق فريق طلائع الجيش الفوز امام فاركو بهدف نظيف فى افتتاحية الجولة الخامسة من كأس عاصمة مصر
أحرز الهدف محمد فتح الله في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الطلائع إلى 10 نقاط ويقفز لصدارة جدول المجموعة الأولى بينما تجمد رصيد فاركو عند 9 نقاط ويتراجع للمركز الثانى.
تشكيل فاركو أمام طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا
خط الدفاع: جابر كامل - سيف الإمام - فتحي محمد - بابا سار
خط الوسط: محمد حسين - أحمد البحراوي - محمد عز
خط الهجوم: رامز مدحت - محمود فرحات- كريم الطيب