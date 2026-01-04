تشكيل تشيلسي لمواجهة مانشستر سيتي فى الدوري الإنجليزي

أعلن الجهاز الفنى الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي تحت قيادة كالوم مكفارلين المدير الفنى المؤقت، عن تشكيله فريقه لمواجهة مانشستر سيتي الليلة.

ويحل تشيلسي ضيفاً ثقيلاً على مانشستر سيتي، بعد قليل فى تمام الساعة السابعة ونصف مساءً على ملعب الاتحاد، في قمة لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل تشيلسي ضد مانشستر سيتي على النحو التالى:

حراسة المرمى: فيليب يورجنسن

خط الدفاع: مالو جوستو، تشالوباه، بينوا بادياشيلي، جوش أتشيمبونج

خط الوسط: إنزو فيرنانديز، رييس جيمس، كول بالمر

خط الهجوم: إستيفاو، جواو بيدرو، بيدرو نيتو