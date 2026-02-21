قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دا الشرع والدين .. تصريح مثير من أوسا عن زواجه على لقاء الخميسي
حزب الجيل: رد القاهرة على السفير الأمريكي بإسرائيل صفعة لأوهام التوسع
لا نريد لغة الحروب.. أحمد موسى: لا يستطيع أحد تهديد أمننا وحدودنا
شوط أول سلبي بين إنبي والمصرية للاتصالات بكأس مصر
دوري المحترفين| يد الزمالك يهزم سموحة 30-27 ويواجه سبورتنج في الإسكندرية
غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري
كلام خطير .. أحمد موسى: أمريكا لم تصدر أي بيان بشأن تصريحات سفيرها بإسرائيل
أوريلي يضيف الهدف الثاني لمانشستر سيتي في مرمى نيوكاسل بالدوري الإنجليزي
يفصل بينهما خط .. قصة قريتين تفطران بموعدين مختلفين في رمضان
فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏
بعد سخريته منها.. إجراء قانوني من أسماء جلال ضد رامز جلال
أحمد موسى: تصريحات سفير أمريكا في إسرائيل عن الشرق الأوسط عكس خطة ترامب للسلام
حوادث

تفاصيل صادمة يرويها والدا الطفلة قمر ضحية جارها بالمنيب

الطفلة قمر
الطفلة قمر
ندى سويفى

كشفت النيابة العامة بالجيزة، تفاصيل التحقيقات في واقعة مقتل الطفلة "قمر محمد صابر" (7 سنوات) بمنطقة المنيب، قبل أن تصدر قرارها بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي تحقيقات النيابة، روى والد الطفلة "محمد صابر"، إنه منفصل عن زوجته منذ عام تقريبا، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالًا من طليقته تصرخ: "الحقنا يا محمد، البنت قتلوها في الشقة".

وأكمل الأب في تحقيقات النيابة، أنه توجه مسرعا إلى البيت: "ذهبت للمنزل ووجدت الشرطة، وقمر سايحة في دمها، والوجع كبير جدًا لا يوصف".

وتابع والد الضحية: "بنتي كانت نفسها في حاجات حلوة، وطلبت مني أن أحضر لها ولأختها الصغيرة مقرمشات وهدايا عند عودتي من العمل.. وعدتها أنني سأحضر لها الهدايا مساءً، لكنني لم أتمكن من رؤيتها، وتلقيت خبرها".

وأوضحت الأم أنها غادرت المنزل صباح يوم الواقعة متوجهة إلى عملها، تاركة ابنتيها داخل الشقة، وعند عودتها مساءً فوجئت بعثورها على جثمان ابنتها "قمر" داخل الغرفة، بينما كانت الطفلة الأخرى "فريدة" (4 سنوات) متواجدة بالشقة.

بدأت الواقعة بتلقي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارًا من نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء هاني شعراوي، يفيد ورود بلاغ إلى العميد عمرو حجازي، رئيس مباحث قطاع الغرب، من أهالي المنطقة بالعثور على طفلة متوفاة داخل عقار سكني.

على الفور، انتقل المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، إلى محل البلاغ لإجراء المعاينة الأولية والوقوف على ملابسات الواقعة.

وبالفحص المبدئي، تبين أن باب الشقة لم يكن مُحكم الإغلاق، مع سلامة جميع المنافذ وعدم وجود بعثرة بمحتويات المنزل. وعُثر على جثمان الطفلة "قمر محمد صابر" (7 سنوات) مسجاة على ظهرها أعلى سرير غرفتها، مرتدية كامل ملابسها (قميص كحلي وبنطال بني)، وكانت حافية القدمين.

ورصدت المعاينة وجود إصابات ظاهرية بالجثمان تمثلت في جرح غائر برسغ اليد اليمنى، وسحجة أعلى منطقة العانة، وسحجة بمنتصف الجبهة.

وأصدرت النيابة عدة قرارات عاجلة، شملت حبس المتهم، وهو فتى يبلغ من العمر 16 عامًا، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرض المتهم على الطب الشرعي لبيان سلامة قواه العقلية والنفسية، وانتداب مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفلة لبيان سبب الوفاة والأداة المستخدمة، وما إذا كانت هناك شبهة اعتداء جنائي آخر، وطلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة وملابساتها، والاستماع إلى أقوال والدة الطفلة وشقيقتها الصغيرة كشاهد على الواقعة.

مصلحة الطب الشرعي الجيزة قمر مقتل الطفلة قمر المنيب

