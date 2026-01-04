تشكيل مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

أعلن الجهاز الفنى الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا المدير الفني، تشكيل ناديه لمواجهة تشيلسي، المقرر إقامتها بعد قليل.

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره تشيلسي بعد قليل فى تمام الساعة السابعة ونصف مساءً على ملعب الاتحاد، في قمة لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيس، روبن دياز، جفارديول، أورايلي

خط الوسط: برناردو سيلفا، رودري، تيجاني رايندرز

خط الهجوم: فيل فودين، إرلينج هالاند، ريان شرقي