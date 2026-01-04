كأس أمم إفريقيا | شوط أول سلبي بين المغرب وتنزانيا

انتهي الشوط الأول من مباراة المغرب وتنزانيا بالتعادل السلبي على مولاي الأمير عبد الله بالعاصمة الرباط ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025

ويسعى منتخب المغرب لتحقيق الفوز ومواصلة المشوار نحو بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويطمح منتخب تنزانيا لتحقيق مفاجأة أمام صاحب الأرض والجمهور في محاولة لإقصائه من دور الـ16.

وخاض منتخب المغرب المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، آدم ماسينا، نصير مزراوي

خط الوسط: نايل العيناوي، بلال الخنوس، براهيم دياز، إسماعيل صيباري، عبد الصمد الزلزولي

خط الهجوم: أيوب الكعبي

بينما خاض منتخب تنزانيا المباراة بتشكيل مكون من :-

ماسالانجا (حارس مرمى) - هاجي منوجا - محمد حسين - ديكسون جوب - إبراهيم حامد - باكاري موامنييتو (قائد) - نوفاتوس ميروسـي - ألفونس مابولا - فيصل سليم- سليماني مواليـمو - سايمون مسوفا.