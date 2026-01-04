قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احتجاجات وفوضى أمام مقر احتجاز الرئيس الفنزويلي في أمريكا
تتفوق على السعودية.. فنزويلا تمتلك أكبر احتياطيات نفط مؤكدة في العالم
وزير الدفاع الفنزويلي يعلن استنفار القوات المسلحة في أنحاء البلاد
مناسبتان دينية ووطنية.. جدول الإجازات الرسمية في شهر يناير 2026
تشكيل مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي
كأس أمم إفريقيا | شوط أول سلبي بين المغرب وتنزانيا
كأس العالم في مصر.. اتحاد الكرة يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد سامي يكشف سر لياقته على الهواء.. ومي عمر تمزح بصورة قديمة في «أبلة فاهيتا»
بعد حسم 35 مقعدا اليوم.. ننشر تشكيل مجلس النواب الجديد
قبل فتحه بالاتجاهين.. دور السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح الحدودي مع مصر
السودان.. مقتل 114 شخصا خلال أسبوع واحد في هجمات متفرقة بدارفور
القصة الكاملة لواقعة الإسباني وصديقته بعد خلع ملابسهما أمام الأهرامات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

كأس أمم إفريقيا | شوط أول سلبي بين المغرب وتنزانيا

منتخب المغرب
منتخب المغرب
حسام الحارتي

انتهي الشوط الأول من مباراة المغرب وتنزانيا بالتعادل السلبي على مولاي الأمير عبد الله بالعاصمة الرباط ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025

ويسعى منتخب المغرب لتحقيق الفوز ومواصلة المشوار نحو بطولة كأس الأمم الأفريقية.

 ويطمح منتخب تنزانيا لتحقيق مفاجأة أمام صاحب الأرض والجمهور في محاولة لإقصائه من دور الـ16.

وخاض منتخب المغرب المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، آدم ماسينا، نصير مزراوي

خط الوسط: نايل العيناوي، بلال الخنوس، براهيم دياز، إسماعيل صيباري، عبد الصمد الزلزولي

خط الهجوم: أيوب الكعبي

بينما خاض منتخب تنزانيا المباراة بتشكيل مكون من :-

ماسالانجا (حارس مرمى) - هاجي منوجا - محمد حسين - ديكسون جوب - إبراهيم حامد - باكاري موامنييتو (قائد) - نوفاتوس ميروسـي - ألفونس مابولا - فيصل سليم- سليماني مواليـمو - سايمون مسوفا.

المغرب تنزانيا الرباط بطولة كأس أمم إفريقيا منتخب المغرب

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

العريس

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

حسام هيبة الرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

المهندس حسن الخطيب يشكر حسام هيبة على فترة رئاسته لهيئة الاستثمار وما بذله من جهود خلال فترة عمله

أسعار الذهب في السعودية

أسعار الذهب بالسعودية الأحد 4 يناير 2026.. عيار 21 عند 456.75 ريال

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الأحد 4 يناير 2026 في البنوك المصرية

بالصور

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

مدرسة
مدرسة
مدرسة

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني
مباني
مباني

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز

فيديو
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: التكنولوجيا والابتكار في مصر.. رؤى مستقبلية بين الطموح والتحدي

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: كيف نصنع وعيا في زمن الترند؟

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: التحريض الموسمي على الفوضى

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

