منتخب المغرب يُواجه تنزانيا اليوم في دور الـ 16 بأمم أفريقيا

المغرب
المغرب
عبدالله هشام

تتوجّه أنظار القارة الأفريقية نحو ملعب مولاي عبد الله بالرباط لمتابعة مباراة منتخب المغرب ضد منافسه تنزانيا ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويسعى منتخب المغرب لتحقيق الفوز ومواصلة المشوار نحو بطولة كأس الأمم الأفريقية.

 ويطمح منتخب تنزانيا لتحقيق مفاجأة أمام صاحب الأرض والجمهور في محاولة لإقصائه من دور الـ16.

موعد مباراة المغرب ضد تنزانيا


وتقام مباراة المغرب ضد تنزانيا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس.

وقال “الركراكي” في المؤتمر الصحفي للمباراة: "لقد وصلنا إلى دور الـ16، إنها منافسة جديدة، ليس لدينا خيار آخر؛ إذا أردنا الاستمرار، فعلينا الفوز بهذه المباراة، نعرف تنزانيا جيدًا، وسنلعب بكل تواضع واحترام نكنه لهذا الفريق، ستكون مباراة صعبة كالعادة".


وتابع بالإجابة عن سؤال كيف تتجنب فخ تنزانيا؟ وقال: "منذ بداية البطولة، وأنا أقول للاعبين في بطولة كأس الأمم الأفريقية عليك أن تكون مُتواضع، الجميع يعتبرنا المرشحين الأوفر حظًا، والجميع يقول إن عدم فوزنا بالكأس يُعد فشلًا، وإن لم نفز بها بسهولة، فهو فشل أيضًا".


وأضاف: "مهمتي، إلى جانب الجهاز الفني واللاعبين، هي أن نبقى متواضعين ونتذكر لماذا لم يفز المغرب بالكأس منذ 50 عامًا، لم نفز بها لأننا افتقرنا للتواضع في بعض مراحل البطولة، لن يكون الأمر كله كذلك، لذا، سنحترم هذا المنتخب التنزاني الذي تأهل ويطور مستواه الكروي".

