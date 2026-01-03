هنلعب بتواضع.. أول تعليق من الركراكي بشأن مواجهة تنزانيا في أمم إفريقيا

أكد وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، أن مواجهة المنتخب التنزاني في دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا، مساء غد الأحد ستكون صعبة، مطالبا لاعبية بالتحلي بالتواضع.



وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "لقد وصلنا إلى دور الـ16، إنها منافسة جديدة، ليس لدينا خيار آخر؛ إذا أردنا الاستمرار، فعلينا الفوز بهذه المباراة، نعرف تنزانيا جيدًا، وسنلعب بكل تواضع واحترام نكنه لهذا الفريق، ستكون مباراة صعبة كالعادة".



وتابع بالإجابة على سؤال كيف تتجنب فخ تنزانيا؟ وقال: "منذ بداية البطولة، وأنا أقول للاعبين في بطولة كأس الأمم الأفريقية عليك أن تكون متواضع، الجميع يعتبرنا المرشحين الأوفر حظًا، والجميع يقول إن عدم فوزنا بالكأس يُعد فشلًا، وإن لم نفز بها بسهولة، فهو فشل أيضًا".



وأضاف: "مهمتي، إلى جانب الجهاز الفني واللاعبين، هي أن نبقى متواضعين ونتذكر لماذا لم يفز المغرب بالكأس منذ 50 عامًا، لم نفز بها لأننا افتقرنا للتواضع في بعض مراحل البطولة، لن يكون الأمر كله كذلك، لذا، سنحترم هذا المنتخب التنزاني الذي تأهل ويطور مستواه الكروي".



وأردف: "لديهم لاعبون محليون ممتازون، ولهذا السبب وحده، لن تكون المباراة سهلة، لا توجد فرق سهلة؛ سنلعب وفقًا لنقاط قوتنا حتى لا نمنحهم فرصة لتحقيق مفاجأة، لكنها مباراة كأس؛ هناك مفاجآت، لكن الأمر متروك لنا لكي لا نمنحهم تلك الفرصة".



وواصل: "الرسالة واضحة، المغرب لا يريد الاستهانة بتنزانيا وتكرار أخطاء الماضي، سيتعين عليهم تقديم أداء قوي والحفاظ على هدوئهم في هذه المباراة لضمان الفوز، والتأهل إلى ربع النهائي".



واختتم: "في الماضي، واجهنا بعض النكسات بسبب افتقارنا للتواضع، أقصينا على يد فرق كان يُفترض أنها أضعف منا، لم نكن نبذل ما يلزم للتأهل، على النقيض، كانت هناك أوقات لم يكن فيها الأمر كذلك، ومع ذلك تمكنا من تحقيق إنجازات عظيمة، ما يهمنا، كما نؤكد دائمًا، هو العقلية التي يجب أن نتحلى بها أمام كل خصم الأهم هو نحن والجهد الذي نبذله للوصول إلى النهائي".