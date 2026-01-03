قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا
أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية ترتفع مع بداية 2026
الإليزيه: الرئيس ماكرون يتابع تطورات الأوضاع في فنزويلا
13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد
دار الإفتاء: "فتوى برو" يجيب عن 2475 سؤالا بالإنجليزية والفرنسية
منتخب السودان يباغت السنغال بهدف مبكر فى أمم إفريقيا
فوكس نيوز: مادورو يمثل أمام محكمة فيدرالية في نيويورك الاثنين المقبل
خلال أيام.. إسقاط الحصانة عن نواب 2020 غير الفائزين| اعرف الموعد النهائي
ضبط 49 شخصا لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين بـ 7 محافظات
القبض على سيدة تجمع بطاقات المواطنين بأسوان
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بالأقصر
بعد قليل.. كلمة للرئيس الأمريكي ترامب بشأن عملية اعتقال مادورو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

هنلعب بتواضع.. أول تعليق من الركراكي بشأن مواجهة تنزانيا في أمم إفريقيا

الركراكي
الركراكي
مجدي سلامة

أكد وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، أن مواجهة المنتخب التنزاني في دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا، مساء غد الأحد ستكون صعبة، مطالبا لاعبية بالتحلي بالتواضع.


وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي للمباراة:  "لقد وصلنا إلى دور الـ16، إنها منافسة جديدة، ليس لدينا خيار آخر؛ إذا أردنا الاستمرار، فعلينا الفوز بهذه المباراة، نعرف تنزانيا جيدًا، وسنلعب بكل تواضع واحترام نكنه لهذا الفريق، ستكون مباراة صعبة كالعادة".


وتابع بالإجابة على سؤال كيف تتجنب فخ تنزانيا؟ وقال: "منذ بداية البطولة، وأنا أقول للاعبين في بطولة كأس الأمم الأفريقية عليك أن تكون متواضع، الجميع يعتبرنا المرشحين الأوفر حظًا، والجميع يقول إن عدم فوزنا بالكأس يُعد فشلًا، وإن لم نفز بها بسهولة، فهو فشل أيضًا".


وأضاف: "مهمتي، إلى جانب الجهاز الفني واللاعبين، هي أن نبقى متواضعين ونتذكر لماذا لم يفز المغرب بالكأس منذ 50 عامًا، لم نفز بها لأننا افتقرنا للتواضع في بعض مراحل البطولة، لن يكون الأمر كله كذلك، لذا، سنحترم هذا المنتخب التنزاني الذي تأهل ويطور مستواه الكروي".


وأردف: "لديهم لاعبون محليون ممتازون، ولهذا السبب وحده، لن تكون المباراة سهلة، لا توجد فرق سهلة؛ سنلعب وفقًا لنقاط قوتنا حتى لا نمنحهم فرصة لتحقيق مفاجأة، لكنها مباراة كأس؛ هناك مفاجآت، لكن الأمر متروك لنا لكي لا نمنحهم تلك الفرصة".


وواصل: "الرسالة واضحة، المغرب لا يريد الاستهانة بتنزانيا وتكرار أخطاء الماضي، سيتعين عليهم تقديم أداء قوي والحفاظ على هدوئهم في هذه المباراة لضمان الفوز، والتأهل إلى ربع النهائي".


واختتم: "في الماضي، واجهنا بعض النكسات بسبب افتقارنا للتواضع، أقصينا على يد فرق كان يُفترض أنها أضعف منا، لم نكن نبذل ما يلزم للتأهل، على النقيض، كانت هناك أوقات لم يكن فيها الأمر كذلك، ومع ذلك تمكنا من تحقيق إنجازات عظيمة، ما يهمنا، كما نؤكد دائمًا، هو العقلية التي يجب أن نتحلى بها أمام كل خصم الأهم هو نحن والجهد الذي نبذله للوصول إلى النهائي".

وليد الركراكي منتخب المغرب المنتخب التنزاني كأس أمم إفريقيا

