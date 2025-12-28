وليد الركراكي قبل مواجهة زامبيا: حكيمي لا يقل عن صلاح ودياز دوره مهم

كشف وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب موعد عودة أشرف حكيمي نجم أسود الأطلس وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي للمشاركة رفقة منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

قال وليد الركراكي عبر مؤتمر صحفي لمباراة زامبيا غدا الإثنين: أشرف حكيمي المتوج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا في 2025 لا يقل عن محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي.

وأضاف وليد الركراكي: هل يمكن الإستغناء عن صاحب الكرة الذهبية، لعبنا مباراتين بدونه، ونريد أن يتعافى بشكل جيد؟.

وتابع مدرب منتخب المغرب، أن محمد صلاح لاعب لا يمكن الاستغناء عنه وحكيمي مثل محمد صلاح في مصر وساديو ماني في السنغال وحكيمي هو أكثر من إرتدى شارة قيادة المنتخب المغربي وهو يعرف طبيعة المنتخب فهو يتواجد منذ فترة كبيرة.

وأكد وليد الركراكي، أن الظهور الأول للنجم المغربي أشرف حكيمي فى كأس أمم أفريقيا 2025 سيكون غداً الإثنين فى المواجهة الحاسمة أمام زامبيا، مشدداً على جاهزيته البدنية وقدرته على مساعدة منتخب بلاده في حسم بطاقة الصدارة.

وأشار الركراكي إلى أن الجهاز الفني كان يخطط لعودة أشرف حكيمي تدريجياً، وأن المباراة ستكون الفرصة الأولى لظهوره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بعد تعافيه من إصابة الكاحل.

وعن إبراهيم دياز قال الركراكي: راض عن ما قدمه ابرهيم دياز نجم ريال مدريد الإسباني خلال المباراتين الماضيتين مشيرًا إلى أن اللاعب تعرض لانتقادات الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع سقف التوقعات حوله، قبل أن ينجح فى تقديم الأداء المنتظر.

وشدد علي أن إبراهيم دياز أثبت أنه من اللاعبين القادرين على صنع الفارق في أي لحظة وهو أحد مفاتيح اللعب المهمة لتحقيق الانتصار.