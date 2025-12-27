قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التضامن تفتتح فعاليات معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بالجونة
نقيب الصحفيين ناعيا داود عبد السيد : رحل فيلسوف السينما
10 نصائح ذهبية لصيانة السيارة قد توفر عليك عناء الذهاب إلى الميكانيكي
تقديرا لجهوده.. وزير الصحة يكرم مسئول ملف الصحة بـ صدى البلد
سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم
تايوان: سكان منطقة تايبيه يشعرون بهزة أرضية بقوة 6.7 درجة
باحث: نتنياهو يوظف «الورقة الإيرانية» لتحقيق مكاسب انتخابية
وزير الصحة: خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.41 مبكرا عن المستهدف 2027
علي حسن: تتميز هذه الجولة من الانتخابات بقوة إزالة السلبيات
رمضان 2026.. عصام عمر وباسم سمرة من كواليس مسلسل عين سحرية
حبس مها الصغير شهرا وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة سرقة لوحات فنية
ليفربول يتقدم على وولفرهامبتون بثنائية في الشوط الأول بالبريميرليج
أخبار البلد

القومي لحقوق الإنسان يشارك في مؤتمر القيادات النسائية في العصر الرقمي بالمغرب

الديب أبوعلي

شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في مؤتمر الأكاديمية العالمية للقيادات النسائية في العصر الرقمي 2025، الذي عُقد بالمملكة المغربية، وتنظمه الأمم المتحدة من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالشراكة مع UNEAD، وذلك للعام الثالث على التوالي، بمشاركة نخبة من القيادات النسائية من مختلف دول العالم.

مثّلت المجلس في المؤتمر سميرة لوقا، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وشارك في المؤتمر نحو 60 قيادية نسائية من خلفيات ثقافية ومهنية متنوعة، في إطار مبادرة أممية رائدة تهدف إلى إعداد قيادات نسائية قادرة على مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، وبناء نماذج قيادة مستقبلية تقوم على الشمول، والنزاهة، والحوكمة الرشيدة.

وركّز المؤتمر على عدد من القضايا الجوهرية المرتبطة بحقوق الإنسان في الفضاء الرقمي، وعلى رأسها عدم المساواة الرقمية، والعنف القائم على التكنولوجيا، ومخاطر الأمن السيبراني، وانتشار المعلومات المضللة، إضافة إلى تأثير التحول الرقمي على المشاركة السياسية وتمكين المرأة وحمايتها.

وأكدت المناقشات، أن إساءة استخدام التكنولوجيا باتت تشكّل أحد أبرز التحديات التي تعيق وصول المرأة إلى الأدوار القيادية، من خلال التشهير، والابتزاز الإلكتروني، وانتهاك الخصوصية، وخلق بيئات رقمية غير آمنة.

وأكدت سميرة لوقا أن مشاركة المجلس تعكس التزامه بربط قضايا حقوق الإنسان بالتحول الرقمي، والدفاع عن حق المرأة في المشاركة الآمنة والفاعلة في المجال العام، مشددة على أن التمكين الرقمي لا يكتمل دون حماية سيبرانية حقيقية وبناء وعي حقوقي وتكنولوجي متكامل.

وخلال مشاركتها، قدّمت عضو المجلس مقترحًا لتأسيس أكاديمية وطنية للقيادات النسائية في مصر تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، تحت مظلة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بهدف إعداد كوادر نسائية مؤهلة رقميًا، قادرة على مواجهة التحديات التكنولوجية، وتعزيز حضور المرأة في مواقع صنع القرار.

وأكدت في ختام حديثها أن تأسيس مثل هذه الأكاديمية يمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين رقمي آمن ومستدام للمرأة المصرية، ويجسّد التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق النساء وضمان شمولية السياسات الوطنية في سياق التحول.

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

الأرصاد

شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية

مها الصغير

الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. بعد قليل

أمطار

أمطار ورياح سرعتها 60 كيلومتر.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة

سعر الذهب اليوم

رسميا.. سعر جرام الذهب عيار 21 يتخطى 6000 جنيه اليوم السبت 27-12-2025

الطفل عمر ياسر

ضربة معلمة تفقد طفلا بصره في نجع حمادي.. ووالده لـ "صدى البلد": 18 غرزة وكفالة 2000 جنيه.. هل هذا ثمن عين ابني؟!

شريف سلامة ونيللى كريم

بعد انفصاله عن داليا مصطفى .. حقيقة ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم | تفاصيل

الإعلامية الدكتورة منى العمدة: "بودكاست القمة" يقدم محتوي تحليلي عن السوق العقاري العربي والخليجي

الإعلامية الدكتورة منى العمدة: "بودكاست القمة" يقدم محتوي تحليلي عن السوق العقاري العربي والخليجي

داوود عبدالسيد

وداعاً أستاذنا جميعًا.. إسعاد يونس تنعى داوود عبد السيد

رمضان 2026.. عصام عمر وباسم سمرة من كواليس مسلسل عين سحرية

استعدى لرمضان عشان ترتاحي .. طريقة تخزين الشيش طاووق في الفريزر | جاهز على الشوي

نشرة المرأة والمنوعات | الطريقة الصحيحة لترميم الشعر بعد البروتين والكيراتين.. نوع من الطعام اليومي يدمر الكبد ببطء

فى أول تجربة تمثيلية.. أحمد رمزي يواصل تصوير فخر الدلتا.. صور

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

