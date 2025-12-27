الوضع معقد.. ترتيب مجموعة المغرب بعد تعادل مالي بـ كأس أمم أفريقيا

تعادل منتخبا المغرب ومالي إيجابيا بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب مولاي عبد الله، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية، في مباراة اتسمت بالقوة والندية حتى صافرة النهاية.

أحرز إبراهيم دياز، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، هدف منتخب المغرب الأول من ركلة جزاء ثم أدرك منتخب زامبيا هدف التعادل من ركلة جزاء أيضا.

ويلتقي منتخب المغرب نظيره منتخب زامبيا يوم الاثنين المقبل فى ختام دور المجموعات بـ كأس أمم أفريقيا 2025.

ترتيب المجموعة الأولى بعد الجولة الثانية

أسفر التعادل عن بقاء منتخب المغرب في صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، يليه منتخب مالي في المركز الثاني برصيد نقطتين، متساويًا مع منتخب زامبيا صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل منتخب جزر القمر الترتيب بنقطة واحدة.

